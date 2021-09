1 Lucrezia Hailé parla di Manuel Brotuzzo

Tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé, concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno iniziato ad avvicinarsi sempre di più. Si sono scambiati diverse confidenze nel corso degli ultimi giorni e sono arrivati anche a darsi dei teneri baci nella notte, dormendo insieme. Come riporta anche il sito Biccy, infatti, la principessa aveva speso delle belle parole per il nuotatore:

Lui mi fa stare bene. Con me è molto dolce e secondo me è vero. Poi è tanto altruista ed è difficile trovare persone così. Mi vivo queste emozioni che mi fanno essere serena. La sua bontà si vede dagli sguardi e da quello che dice , quindi mi fido tanto.

Nelle ultime ore, inoltre, ha rivelato un dettaglio intimo su Manuel. Come sappiamo “lì sotto” tutto funziona bene e l’ha confessato il nuotatore per sdrammatizzare sulla sua corrente situazione. Oggi, Lucrezia Hailé ha risposto a una domanda di Ainett Stephens. Quest’ultima, infatti, le ha chiesto: “Ma tu sei proprio innamorata eh?“. La concorrente ha risposto: “Anche lui, gli si è alzato“. La reazione fisiologica dello sportivo, quindi, fa pensare a Lulù che Manuel possa covare profondi sentimenti per lei.

Al momento non possiamo saperlo con certezza. Anche perché lui non ha detto nulla a proposito. Fatto sta che a non vedere di buon occhio questa possibile relazione è il padre di Manuel, ovvero Franco Bortuzzo. Proprio lui, infatti, ha detto che la principessa non assomiglia al prototipo di ragazza che piacerebbe al figlio:

In quelle circostanze, si creano altri equilibri, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Ora la vedo una bella amicizia senz’ombra di dubbio perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo al colpo di fulmine. Il tipo di mio figlio? Io credo di no. Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che veramente è cotto

