La conduttrice Rai racconta la sua storia d’amore lunga dieci anni con l’imprenditore e spiega perché non sente il bisogno di un altro matrimonio

Antonella Clerici e Vittorio Garrone: amore sì, matrimonio no

Il 2026 sarà un anno di traguardi importanti per Antonella Clerici, che festeggerà 40 anni di carriera e 10 anni accanto a Vittorio Garrone, l’uomo che le ha riportato il sorriso dopo tanti alti e bassi sentimentali.

Un amore maturo, dolce, quotidiano. Ma — sorpresa — nessuna proposta di nozze all’orizzonte.

“Mi sono già sposata e non rinnego nulla”

Intervistata dal settimanale Oggi, Antonella è stata chiarissima:

niente nozze bis, né in chiesa né civilmente.

La conduttrice racconta il suo punto di vista con serenità:

“Mi sono già sposata in chiesa e non chiedo l’annullamento. Quando una persona fa una scelta, la porta fino in fondo.”

Una frase che rivela tanto del suo rapporto profondo con la fede e del modo in cui vive le scelte del passato: con rispetto, senza cancellare niente.

I due matrimoni del passato e un amore che non ha bisogno di firme

Antonella è stata sposata due volte: nel 1989 con il cestista Pino Motta e nel 2000 con il produttore discografico Sergio Cossa.

Poi, una lunga storia con Eddy Martens, papà della figlia Maelle, ma senza fedi al dito. Con Vittorio, invece, ha trovato un nuovo equilibrio, stabile e sereno. E proprio per questo, dice, non sente il bisogno di “consegnare” questo amore a un documento.

“Io e Vittorio stiamo benissimo così. Perché dovremmo rompere questo equilibrio?”

Nelle sue parole c’è una gratitudine che racconta più dell’assenza di un matrimonio.

Antonella lo descrive come un dono, una presenza arrivata nel momento giusto, un amore che non richiede prove formali.

Ogni giorno — confida — ringrazia il Signore per averlo fatto arrivare sulla sua strada.

Un 2026 pieno di feste: 10 anni d’amore, 90 anni del papà e 60 della sorella

Se il matrimonio non ci sarà, i festeggiamenti invece non mancheranno. Antonella rivela che lei e Vittorio celebreranno i loro dieci anni insieme con una grande cena e un viaggio speciale pensato solo per loro, un modo intimo e romantico per onorare la loro storia. E il 2026 porterà con sé anche altri traguardi importanti: i 90 anni di suo padre e i 60 della sorella Cristina. Un calendario ricco di emozioni, che intreccia amore, famiglia e momenti da custodire.