Can Yaman sarebbe tornato single: la storia con Sara Bluma sarebbe al capolinea. Ecco tutti gli indizi che hanno acceso il gossip

Can Yaman, il divo del momento tra successo e vita privata in tempesta

Can Yaman è senza dubbio l’uomo più chiacchierato d’Italia. Con il debutto di Sandokan su Rai 1, l’attore turco è tornato al centro del gossip: fascino, preparazione fisica estrema e un alone di mistero che lo rende irresistibile. Mentre la serie vola negli ascolti, cresce anche la curiosità su ciò che accade lontano dal set.

Negli ultimi anni Can ha imparato a proteggere la sua intimità, soprattutto dopo la relazione con Diletta Leotta, forse troppo esposta. Da allora ha scelto di raccontarsi meno. Fino a qualche mese fa.

La storia con Sara Bluma: un amore nato alla luce dei riflettori

Lo scorso luglio Can aveva stupito tutti presentandosi all’Italian Global Series Festival con Sara Bluma. Una scelta che, di fatto, ufficializzava la loro relazione. Una coppia bella, affiatata, seguita con entusiasmo dai fan.

Tra scatti social, eventi mondani e parole importanti—lui non escludeva nemmeno il matrimonio—sembrava l’inizio di una storia destinata a durare.

Indizi social e un profilo sparito: cosa sta succedendo?

Negli ultimi giorni, però, qualcosa è cambiato. I fan più attenti hanno notato dettagli sospetti: Yaman e Sara hanno smesso di seguirsi su Instagram e il profilo della DJ risulta improvvisamente inesistente. Non un semplice silenzio social, ma una scomparsa totale che ha immediatamente acceso i radar del gossip.

Un gesto che, nel mondo delle star, vale più di mille parole

A mettere il punto esclamativo è il settimanale Diva e Donna: in copertina campeggia la frase che non lascia spazio ai dubbi — “Can Yaman è di nuovo single. Con Sara è finita: ora cerco un vero amore”.

Secondo il magazine, la relazione con Sara Bluma, DJ e artista di origini algerine, sarebbe arrivata al capolinea. Un fulmine a ciel sereno per chi li seguiva con grande affetto.

Un momento delicato per l’attore?

La notizia getterebbe una nuova luce anche sull’atteggiamento di Can durante la recente intervista di Mara Venier a Domenica In. L’attore appariva teso, quasi distratto, e ora molti fan interpretano quella preoccupazione come il segnale di un momento personale complicato.

Tra carriera in ascesa e sentimenti in bilico, Can Yaman sembrerebbe trovarsi in una fase di grande cambiamento.