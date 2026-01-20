La conduttrice riflette sui dieci anni trascorsi accanto al compagno, tra affetti, ricordi preziosi e gratitudine per ogni momento condiviso

Dieci anni di emozioni condivise

Antonella Clerici ha scelto i social per raccontare un decennio della sua vita accanto a Vittorio Garrone. Un bilancio delicato, tra ricordi, affetti e momenti che hanno definito la sua quotidianità. Il reel pubblicato su Instagram ripercorre immagini intime e familiari, mostrando quanto il tempo possa trasformarsi in gioia quando viene vissuto con le persone care.

LEGGI ANCHE: Giorgio Pasotti si sposa! La proposta alla compagnia Claudia durante il suo spettacolo a teatro

La famiglia e gli affetti sempre al centro

Tra le immagini più emozionanti spiccano momenti con la figlia Maelle, ormai prossima alla maggiore età, e con la sorella Cristina, insieme agli inseparabili animali domestici. Ogni scena racconta il valore di legami autentici, la bellezza della quotidianità condivisa e l’importanza di nutrire i rapporti più sinceri.

Un messaggio di gratitudine e memoria

Accompagnando il video, Antonella ha scritto parole profonde:

“2016 al 2026, 10 anni con Vittorio, amici ritrovati, animali adorati, la prima volta in Normandia. Eravamo più giovani, Maelle aveva 8 anni, ma siamo ancora tutti qui con amore. Grata.” Parole che sottolineano come il tempo e le esperienze condivise possano consolidare l’amore e la felicità, senza perdere la leggerezza e la gioia di guardare avanti. Questa celebrazione di dieci anni non è solo uno sguardo al passato, ma anche un augurio per il futuro. La conduttrice dimostra che la felicità si costruisce giorno dopo giorno, riconoscendo il valore delle persone e degli affetti, e trasformando i ricordi in energia positiva per affrontare ciò che verrà.

La storia d’amore

La storia d’amore di Antonella Clerici e Vittorio Garrone è un racconto di affetto profondo e quotidianità condivisa. Iniziata nel 2016 da un incontro casuale, la loro relazione è cresciuta con naturalezza, costruendo una famiglia allargata fatta di complicità e armonia. Tra i due c’è un amore maturo, segnato dalla capacità di vivere il presente senza fretta e senza l’urgenza di formalizzare il matrimonio, perché entrambi hanno già attraversato esperienze importanti in passato. La loro vita è scandita dalla serenità della natura, dagli affetti dei figli e dagli animali che condividono, un equilibrio che riflette la profondità del loro legame e la gioia di stare insieme, giorno dopo giorno.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X