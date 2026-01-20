L’attore Giorgio Pasotti ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna Claudia Tosoni durante il suo spettacolo teatrale

Giorgio Pasotti si sposa

Gran bella sorpresa ce l’ha riservata Giorgio Pasotti. L’attore si sposa e ha fatto una proposta di matrimonio davvero emozionante. Noto per le sue interpretazioni in film e serie TV di successo, Pasotti ha sorpreso la compagna Claudia Tosoni durante una rappresentazione teatrale, chiedendole di sposarlo in un modo davvero romantico e inaspettato. Ecco tutti i dettagli di questo momento speciale.

LEGGI ANCHE: Ex storica allieva di Amici si sposa, la romantica proposta di nozze

La proposta a teatro

Giorgio Pasotti ha scelto un palcoscenico davvero particolare per la sua proposta di matrimonio. Mentre recitava insieme a Claudia Tosoni nella commedia La Strana Coppia, ha sorpreso tutti.

Pasotti ha deciso di fare la sua richiesta in modo emozionante e pubblico, sorprendendo la compagna. Mentre era sul palco, con il mazzo di fiori in mano e l’anello nell’altra, Pasotti si è inginocchiato davanti a Claudia e le ha chiesto: “Claudia, vuoi sposarmi?”.

Lei molto emozionata, ha accettato con un “sì” molto sentito.

Il momento è stato immortalato da alcuni scatti romantici che il settimanale Chi ha pubblicato in anteprima. Sebbene i diretti interessati non abbiano ancora confermato pubblicamente la notizia, il gesto di Pasotti è stato sicuramente uno dei più emozionanti del mondo dello spettacolo.

La storia d’amore di Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni

La coppia, che si è conosciuta nel 2017, ha sempre vissuto una storia d’amore serena e sincera, nonostante la differenza di età di quasi 20 anni.

Giorgio ha 52 anni, mentre Claudia ne ha 34, ma come ha dichiarato più volte l’attore, questa differenza non è mai stata un ostacolo nel loro rapporto.

Al contrario, i due sembrano condividere una passione comune per il teatro e la musica, che ha contribuito a rafforzare il loro legame.

Anche nel lavoro, Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni si sono trovati a collaborare insieme. L’attore ha infatti scelto la compagna per il suo debutto alla regia nel suo spettacolo teatrale Otello, un segno del profondo rispetto e affetto che nutre per lei sia nella vita privata che professionale.

In un’intervista al settimanale Oggi, Claudia aveva raccontato: “Lavorare insieme è molto bello perché Giorgio è un regista che ascolta molto gli attori. Ci contaminiamo a vicenda, andiamo a teatro, vediamo film, condividiamo suggerimenti”.

Nonostante la vita sotto i riflettori, Pasotti e Tosoni sono riusciti a mantenere un certo riserbo sulla loro vita privata. Eppure, il momento della proposta teatrale è stato un’occasione speciale per mostrare al pubblico il loro affetto, regalando a tutti i presenti un’emozione indimenticabile.

LEGGI ANCHE: Antonella Clerici celebra un decennio d’amore con Vittorio Garrone: dieci anni di vita, famiglia e felicità

Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni sono pronti a vivere insieme un nuovo capitolo della loro vita con il matrimonio. Ora non resta che attendere i preparativi per il grande giorno. Novella 2000 e Novella2000.it intanto si congratulano con la coppia per questa bellissima notizia.

CREDITI FOTO – Simone Comi / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.