Vincenzo Chianese | 6 Agosto 2023

Il simpatico video di Antonella Clerici fa il giro del web

Sono anni che Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate e apprezzate del mondo dello spettacolo. A settembre la presentatrice tornerà su Rai 1 con la nuova edizione di È Sempre Mezzogiorno, che è già attesissima da tutto il suo fedele pubblico. Nel mentre però Antonella al momento si sta godendo dei giorni in relax, prima di rimettersi a lavoro. Attualmente dunque la Clerici si trova in Normandia con il compagno Vittorio Garrone, e la vacanza è testimoniata sui social. Poche ore fa però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha fatto divertire il web.

Tutto è iniziato quando la conduttrice si trovava per strada, quando a un tratto è arrivata una turbolenza. A quel punto Antonella, che si trovava sotto la pioggia, ha aperto l’ombrello, che a causa del troppo vento non ha resistito. Il video del momento è stato caricato anche sui social della Clerici, e ha fatto divertire tutti gli utenti.

Ogni volta che apro l’ombrello ☂️ pic.twitter.com/WCyNM3qnYH — Cinguetterai  (@Cinguetterai) August 5, 2023

Mentre attendiamo il ritorno di Antonella Clerici in tv, poche settimane fa la conduttrice in diretta televisiva ha preso le parti di Benedetta Rossi. Ma andiamo a rivedere cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando la celebre protagonista di Fatto In Casa Per Voi ha fatto uno sfogo contro gli hater, dopo essere stata duramente criticata per via della sua cucina. In molti a quel punto si sono schierati dalla parte della Rossi, e a prendere le sue difese è stata anche Antonella, che ha così affermato:

“Questi gastro fighetti hanno stancato. Non se ne può più. Perché la cucina non deve essere snob, deve essere pop. Vorrei dire a Benedetta Rossi un’altra cosa. Quando io ho fatto il Festival di Sanremo nel 2010, intanto nessuno ha voluto farlo con me per tanti motivi, ma c’è stato un cantante, di cui io non dirò mai il nome, che disse: ‘Non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo’. Bene. Il sugo è stato il mio successo. Grazie a voi, grazie al popolo che tutti i giorni ci guarda. Evviva la cucina in tutte le sue versioni. Attraverso la cucina passa tanta cultura, e voi ancora non l’avete capito, voi radical chic”.