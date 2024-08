Prima della pausa estiva, vediamo insieme quali sono le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 9 agosto. Ecco la trama dell’episodio della giornata di venerdì.

Anticipazioni Endless Love 9 agosto

Qui a seguire le anticipazioni di Endless Love di venerdì 9 agosto 2024.

Dopo la rivelazione inaspettata di Kemal, che ha gettato nello sconforto Nihan, Asu è impegnata nei preparativi per la sua festa di fidanzamento con l’imprenditore.

Nihan vorrebbe evitare di partecipare al ricevimento, ma viene costretta da Emir a farlo. La pittrice legge la lettera che il suo amato Kemal le aveva consegnato mesi prima, raccomandandole di aprirla solo se lui si fosse arreso con lei.

Durante la festa non mancano sorprese perché piuttosto movimentata. Asu riesce ad allontanarsi e incontra di nascosto Emir. Come promesso gli consegna la pistola con le impronte digitali di Ozan.

Nel mentre proprio Ozan si prepara a partire con Zeynep, lontani da tutto e da tutti, inconsapevole però di quello che lo attenderà….

Quando va in onda

Stando a quanto si apprende la programmazione di Canale 5 subirà delle variazioni importante nel corso delle prossime settimane. Quando va in onda Endless Love quindi?

La soap opera va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, ma dal 12 al 23 agosto subirà uno stop e rivedremo un nuovo episodio a partire dal 26 agosto nuovamente. Per l’estate dunque il serial si concederà una pausa. A settembre peraltro la serie dovrebbe acquisire anche la prima serata.

Quanti episodi ha Endless Love

Se volete sapere invece quanti episodi ha la serie televisiva, sappiamo che in Turchia ha ben due stagioni da 35 e 39 episodi ciascuna.

In Italia gli episodi sono molto più brevi, invece, dunque vedremo più puntate.

Dove vederlo in TV e streaming

Sappiamo anche dove vedere in TV e in streaming, Endless Love? La risposta ovviamente è sì. Oltre a Canale 5 si può seguire la puntata in streaming in italiano anche su Mediaset Infinity.

Che sia su sito o app, nella piattaforma si possono guardare gli episodi sia in diretta, che recuperarli in seguito.