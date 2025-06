Antonella Clerici si è molto commossa riguardando il filmato del suo ritorno a La prova del cuoco durante l’intervista con Vanity Fair. Ecco il video.

Antonella Clerici piange

In questi giorni, tre signore della TV italiana hanno posato per la copertina di Vanity Fair: Mara Venier, Milly Carlucci e Antonella Clerici. Oggi ci vogliamo focalizzare sull’ultima conduttrice e in particolare su alcune dichiarazioni che ha rilasciato nel corso della sua intervista.

Qui sotto possiamo vedere un video all’interno del quale sta guardando il suo ritorno a La prova del cuoco dopo esserne stata lontana per diversi anni. Di quel periodo ha raccontato di essere stata sostituita dopo la pausa per la maternità ma non si è mai arresa:

“Nel 2008, quando ero incinta di mia figlia e conducevo La prova del cuoco, mi dissero: “Vai in maternità e poi torni”. E invece no. Quando finì la maternità, ero fuori. Mi avevano sostituita. Non mi sono arresa. Ho fatto un grande programma, Ti lascio una canzone, poi ho condotto Sanremo da sola.

E quando poi mi hanno detto: “Adesso possiamo darti tutto, cosa vuoi?”, io ho risposto: “Non voglio più soldi o gratificazioni. Voglio tornare alla Prova del cuoco”. Perché non era giusto che una gravidanza mi avesse tolto il mio lavoro. Essere tornata lì – e lo dico sempre da privilegiata – è stata la mia rivincita. La mia, ma anche quella di tutte le donne”.

La commozione di Antonella Clerici risulta evidente perché a fatica riesce a trattenere le lacrime. Si tratta di un momento della sua carriera che sembra essere stato abbastanza duro ma alla fine, dopo Ti lascio una canzone e il Festival di Sanremo, è riuscita a tornare dove si sentiva a casa.