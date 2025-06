Nuova indiscrezione appena rilasciata sui social per quanto riguarda i tentatori di Temptation Island. Ecco quale volto noto di Uomini e Donne approderà nel reality per fare colpo sulle fidanzate.

Diego Di Fazio a Temptation Island

Nelle ultime settimane sono stati rilasciati i nomi di coloro che potrebbero entrare a far parte del cast dei tentatori nella nuova edizione di Temptation Island. Di recente è circolato il nome di Emanuele Fiori, ex concorrente del Grande Fratello, ma anche quello di un ex corteggiatore di Martine De Ioannon.

Molto spesso, infatti, nel programma condotto da Filippo Bisciglia abbiamo visti volti noti del piccolo schermo. In passato sono approdati nella trasmissione di Canale 5 personaggi appartenenti al mondo di Uomini e Donne e non solo, tutti ragazzi scesi per provare a conquistare una tronista.

Lorenzo Pugnaloni, proprio oggi pomeriggio, ha rilasciato uno scoop inedito che farà piacere a molti fan del dating show. L’esperto di gossip ha rivelato il nome di un altro possibile tentatore di Temptation Island: Diego Di Fazio. Si tratta di un Cavaliere appartenente al parterre maschile degli Over.

Diego di Uomini e Donne tentatore a Temptation Island

Diego ha conquistato il pubblico, la conduttrice e gli opinionisti con la sua semplicità e simpatia. Ha corteggiato Sabrina per poi chiedere anche il numero di telefono di Agnese. Ha avuto diverse frequentazioni ma ad oggi nessuna ha portato a una relazione stabile come da lui sperato.

Adesso, se questo rumor verrà confermato, lo vedremo anche a Temptation Island. Per averne la certezza dovremo aspettare le foto ufficiali pubblicate dal profilo Instagram del reality, quindi possiamo solo attendere. Voi siete pronti a compiere questo viaggio nei sentimenti? Appuntamento a giovedì 3 luglio 2025 con la prima puntata!