Spettacolo

Vincenzo Chianese | 26 Marzo 2024

Sono trascorsi esattamente 6 anni dalla morte di Fabrizio Frizzi e in queste ore a ricordare l’amato conduttore con un dolce post sui social è stata Antonella Clerici.

Il post di Antonella Clerici

Sono anni che Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate e seguite del mondo dello spettacolo italiano. Con la sua dolcezza e i suoi modi di fare la presentatrice ha saputo conquistare il cuore del pubblico, che ancora oggi la segue con passione. Proprio in queste settimane come sappiamo Antonella è tornata anche in prima serata con la nuova edizione di The Voice Senior che sta ottenendo un ottimo successo. Solo tra pochi giorni intanto andrà in onda in Rai l’attesa finale del talent show, durante la quale scopriremo chi sarà quest’anno a vincere il programma. Mentre restiamo in attesa dell’ultima puntata però in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha emozionato il web.

Come forse in molti sapranno, oggi ricorre il sesto anniversario della morte di Fabrizio Frizzi, che è ancora nei cuori di tutti noi. Per questa occasione così proprio Antonella Clerici ha voluto ricordare il suo collega e amico con un dolcissimo post sui social, che ha commosso tutti gli utenti. Nello scatto vediamo i due presentatori insieme a Carlo Conti felici e radiosi. La conduttrice di È sempre mezzogiorno ha poi aggiunto semplicemente:

“Ricordo quella giornata di sorrisi quando ancora c’era una speranza. Sono passati 6 anni ma sei sempre con noi”.

Il tenero gesto di Antonella Clerici ha emozionato il web intero e diversi volti noti del mondo dello spettacolo, e non solo, hanno commentato il post della conduttrice. Anche noi di Novella2000.it ci uniamo nel ricordare Fabrizio Frizzi, che è stato uno dei più grandi presentatori della tv italiana e che non dimenticheremo mai.