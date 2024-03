Cesara contro il rapporto tra Signorini e Beatrice: “Non l’ho mai sopportato”, Anita esulta (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 26 Marzo 2024

Grande Fratello

Cesara Buonamici durante la finale del Grande Fratello ha fatto un commento, che non è piaciuto al web, relativo al rapporto tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi. Ecco la reazione di Anita Olivieri.

La critica di Cesara Buonamici

La puntata finale del Grande Fratello, in onda ieri sera, ha decretato la vincitrice: Perla Vatiero. Beatrice Luzzi si è dovuta invece accontentare del secondo posto anche se l’affetto che le ha dimostrato il pubblico è comunque enorme. Anche alcuni ex inquilini, come Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin si sono avvicinati a lei per congratularsi per il suo percorso. Tuttavia, poco prima che venisse fatto l’annuncio Cesara Buonamici è intervenuta con un commento che non è piaciuto a tutti sul web.

Come vediamo dal video qui sotto, infatti, il conduttore sta parlando a Perla e Beatrice dallo studio. Sta evidentemente dicendo cose particolarmente gentili nei confronti della Luzzi e questo ha in un certo senso ‘infastidito‘ l’opinionista, che ha esclamato: “Hai preso questa posizione d’amore nei suoi confronti e io non l’ho mai sopportato“.

Cesara: -“Tu hai preso questa posizione d'amore nei suoi confronti che io non ho mai sopportato”



LA PEGGIOR OPINIONISTA DI SEMPRE E ANITA SI DIMOSTRA ANCORA UNA VOLTA UNA SFIGATA#grandefratello #gf pic.twitter.com/kcP2MIsXWt — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 25, 2024

Signorini si è messo a ridere per tali parole e ha sdrammatizzato indicando Anita Olivieri, che nel sentire questo discorso ha cominciato a esultare mostrandosi d’accordo con Cesara Buonamici. Il presentatore ha così affermato: “Guarda Anita, un’altra iena. Brava Cesara, siete veramente delle brutte persone“. Il filmato si conclude con una divertita Beatrice che dice: “Adesso arrivo“.

Se da una parte c’è chi si è trovato d’accordo con Cesara, come spesso accade dall’altra parte ci sono persone che non la pensano allo stesso modo. Bisogna comunque ricordare che tutte le opinioni date vengono formulate in base ai giocatori di un reality e non alle persone che sono nella vita reale.

Adesso non ci resta che attendere l’attesa intervista di Beatrice a Verissimo. Essendo salita sul podio, infatti, è molto probabile che andrà a fare visita a Silvia Toffanin prossimamente.