Michelle Comi torna a far parlare di sé con nuove dichiarazioni sulla maternità. Ecco quale pensa sarebbe il momento adatto per fare dei figli.

Michelle Comi torna a parlare della maternità

Michelle Comi è tornata ancora una volta a parlare della maternità e non sono mancate le polemiche. Qualche settimana fa aveva dichiarato che avrebbe preferito spendere soldi per una borsa di Prada oppure per la chirurgia piuttosto che utilizzarli per mantenere un bambino:

“Non potete permettervi la tata, le vacanze, una scuola privata… Poi vi separate tutti perché siete schizzati. I figli vanno fatti se si vogliono e se si ha la possibilità.

Io quando mi sento sola mi faccio compare una nuova Prada. Quando ho voglia la tiro fuori e quando non ne ho più voglia la rimetto nell’armadio”.

In queste ore invece è diventato virale un altro video all’interno del quale Michelle Comi attacca tutte le persone, senza fare nomi, che mettono al mondo un figlio solo per fare hype e guadagnare qualche like in più. Di conseguenza si è ritrovata a fare la seguente considerazione:

“Potrei fare dei figli quando scendo di hype così li butto sui social. Come fa quella tiktoker che ha fatto un bambino… Lo tira fuori per fare i like e lo piazza dai nonni. Oppure quella influencer che ha fatto un bambino”.

Non sappiamo a chi si stesse riferendo con esattezza e si tratta sol odi ipotesi, ma il fatto è che le sono stati scritti diversi attacchi. Dall’altra parte, pur considerando discutibile il modo in cui si esprime, c’è chi è d’accordo sui concetti di base dei suoi discorsi. “Espressi col suo solito modo snob ma i concetti non sono sbagliati“, afferma un utente.