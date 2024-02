Damiano Carrara diventa papà per la prima volta: l’annuncio in diretta a È sempre mezzogiorno (VIDEO)

Gossip

Nicolò Figini | 20 Febbraio 2024

Questa mattina a È sempre mezzogiorno il pasticcere Damiano Carrara ha annunciato di essere in attesa del primo figlio con la compagna Chiara Maggenti.

L’annuncio di Damiano Carrara

Damiano Carrara e Chiara Maggenti stanno insieme da diversi anni, ma il pasticcere di Bake Off Italia ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla propria vita personale. Fino a quando, qualche anno fa, è uscito allo scoperto rivelando sui social di avere una fidanzata.

Dopo non molto tempo si sono sposati e hanno coronato la loro favola con un viaggio di nozze indimenticabile. Come destinazione hanno scelto il Sudafrica e le Maldive, passando per varie altre tappe. Sono partiti dalla Provenza per poi passare all’Africa dedicandosi a un delizioso safari. Infine sono volati alle Maldive per godersi un po’ di relax tra spiaggia e bagni rilassanti.

Per completare il quadro mancava solo una cosa: l’arrivo di un bambino. Ed è proprio questo che Damiano Carrara ha annunciato nella puntata di stamattina di È sempre mezzogiorno. Antonella Clerici ha introdotto l’argomento come segue: “So che vuoi dirci una cosa bella, bella“. Il pasticcere, molto commosso, ha affermato: “Bellissima, mi viene già da piangere. Molto presto… Chiara aspetta una bimba e saremo in tre. Diventiamo mamma e papà“.

Che splendida notizia! 💛 Tanti cari auguri per la dolce attesa a @chefcarrara e sua moglie Chiara! #ÈSempreMezzogiorno pic.twitter.com/g85t4eXSsa — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) February 20, 2024

Anche alla Clerici sono quasi scappate delle lacrime: “Mi viene il magone anche a me, che bella ragazza tua moglie. Una volta ce la porti, eh. Ti sono venuti tutti gli occhi lucidi. Goditela perché poi è un attimo, bisogna goderseli i figli“. La notizia ha fatto subito il giro del web e i fan di Damiano si sono scatenati con commenti d’affetto e diversi complimenti per i quasi neo genitori.

Non vediamo l’ora di scoprire il sesso del bambino e quale nome sceglieranno per lui o lei. Vi terremo informati con tutti i dettagli. Nel mentre anche noi di Novella 2000 ci uniamo facendo le nostre più sentite congratulazioni.