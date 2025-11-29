La conduttrice sarà alla guida dello show evento La cena di Natale su Rai1 il 23 dicembre 2025, tra ricette,…

Il ritorno in prima serata di Antonella Clerici

Dopo il successo di The Voice Senior, Antonella Clerici non resta ferma. Secondo le indiscrezioni del giornalista Giuseppe Candela su Dagospia.it, la popolare conduttrice tornerà in prima serata sull’ammiraglia Rai con un nuovo progetto. La data da segnare è il 23 dicembre 2025, quando andrà in onda una serata evento direttamente da Milano.

Questo ritorno conferma la sua capacità di unire intrattenimento, leggerezza e il calore tipico delle feste, conquistando il pubblico di Rai1 ancora una volta.

La serata evento La cena di Natale

Antonella Clerici guiderà per il secondo anno consecutivo lo show natalizio La cena di Natale. L’evento promette di combinare spettacolo, intrattenimento e ricette, creando un mix perfetto tra divertimento e atmosfera festiva.

Il programma sarà pensato per il pubblico di Rai1 che cerca leggerezza e momenti di gioia durante il periodo natalizio, con la partecipazione di ospiti amati e sorprese inaspettate.

Il format e gli ospiti

Il format dello show manterrà l’equilibrio tra cucina e intrattenimento, una formula già apprezzata nella conduzione di Antonella Clerici. Tra piatti natalizi, aneddoti divertenti e ospiti speciali, La cena di Natale si propone come un appuntamento imperdibile per chi ama la magia della televisione italiana durante le feste.