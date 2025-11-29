Chi vincerà questa edizione di Ballando con le Stelle? Andiamo a scoprire cosa dicono gli scommettitori e la classifica provvisoria.

Chi potrebbe vincere Ballando con le Stelle

Manca meno di un mese alla finale di Ballando con le Stelle. Tra poche settimane dunque scopriremo chi sarà ad alzare la coppa del talent show di Milly Carlucci e non sono esclusi inaspettati colpi di scena. In rete intanto i fan del programma stanno già facendo le loro valutazioni e alcuni concorrenti sono già visti come potenziali trionfatori.

In attesa di scoprire cosa accadrà, ad intervenire sono stati anche gli scommettitori. I bookmakers di Sisal infatti hanno detto la loro ed è stata stilata una classifica provvisoria. Ma cosa potrebbe accadere dunque e chi potrebbe vincere Il talent show? Andiamo a scoprirlo.

Secondo gli scommettitori, ad avere meno chance di posizionarsi al primo posto è Rosa Chemical, attualmente quotato a 66.00. A seguire troviamo Paolo Belli, quotato a 20.00, Filippo Magnini, quotato a 16.00 e Martina Colombari, quotata a 12.00. Sul gradino più basso del podio troviamo Fabio Fognini, quotato a 6.00. Ma chi potrebbe vincere dunque Ballando con le Stelle? A pari merito troviamo Andrea Delogu e Barbara d’Urso, entrambe quotate a 2.50.

Per i bookmakers dunque una delle due conduttrici potrebbe trionfare e alzare la coppa. Ricordiamo tuttavia che prossimamente andrà anche in onda la puntata del ripescaggio e uno degli eliminati nelle scorse settimane rientrerà in gara. Stasera nel mentre andrà in onda su Rai 1 una nuova diretta, durante la quale non mancheranno le emozioni. Appuntamento con Milly Carlucci alle ore 21:30.

