1 Antonella Elia si schiera e difende Fariba

Ieri sera l’Isola dei Famosi ha offerto tante notizie. Dal ritiro di Brando Giorgi e Elisa Isoardi al gruppo contro Fariba Tehrani. E proprio a proposito di quest’ultima notizia, in difesa della mamma di Giulia Salemi si schierata ed esposta Antonella Elia. L’opinionista del Grande Fratello Vip 5 ha espresso tutta la sua solidarietà nei confronti della persiana e non ha gradito gli atteggiamenti degli altri naufraghi, in particolare di una. Ma spieghiamo in breve cosa è accaduto.

Fariba Tehrani, tanto apprezzata da Antonella Elia, si è ambientata piuttosto in fretta a L’Isola dei Famosi e, a differenza di altri, sembra andare d’accordo con tutti (o almeno ci prova). La disponibilità e gentilezza della naufraga, però, non sono caratteristiche troppo apprezzate a quanto pare e ogni suo atteggiamento viene interpretato nel modo sbagliato.

Di questo si è parlato ieri nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi. Sia Gilles Rocca (che le ha dato della bugiarda e della vittima), ma anche Valentina Persia, non si sono risparmiati nei confronti di Fariba. Proprio l’attrice non ha potuto fare a meno di manifestare e rimarcare il suo dissenso.

Questo ha portato così Antonella Elia a commentare su Twitter l’episodio: “No vabbè, ma ‘sta sciacquetta? No vabbè”, ha scritto sconcertata la showgirl.

Lo sfogo di Antonella Elia è rivolto sì in difesa di Fariba Tehrani, ma anche contro Valentina Persia. Ricordiamo infatti che le due naufraghe hanno avuto un battibecco non solo durante la puntata, ma anche nel corso della settimana. Il modo di porsi della comica romana non sembra essere andato troppo a genio alla Elia, che ha riservato quelle parole nei suoi confronti.

Tali dichiarazioni non sono passate inosservate e in tanti si sono chiesti il perché dell’astio di Antonella Elia verso Valentina. Su Instagram, più o meno, l’opinionista ha spiegato il suo punto di vista…