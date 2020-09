1 In un’intervista Antonella Elia svela come vanno le cose oggi con Pietro Delle Piane. I due sono o no tornati insieme?

La storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane ha appassionato numerosi telespettatori, sia al GF Vip (dove lei ha partecipato come concorrente) sia a Temptation Island, dove i due si sono presentati come coppia. Proprio in quest’ultima circostanza la showgirl non ha gradito gli atteggiamenti del suo fidanzato e la pericolosa vicinanza con una delle tentatrici. Per tale ragione, durante il falò di confronto, Antonella ha deciso di uscire da sola dopo un durissimo scontro con il suo fidanzato.

E a poco è bastato il gossip estivo che parlava di un ipotetico ritorno di fiamma tra la Elia e Delle Piane, poiché tra loro le cose sembrano andare molto a rilento.

Ma oggi Antonella e Pietro si sono lasciati dopo Temptation Island? A svelare come vanno le cose è stata proprio Antonella Elia. L’opinionista ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente e qui ha non solo detto quanto le sia stata utile l’esperienza nel reality delle tentazioni, ma anche come vanno le cose oggi con Pietro Delle Piane. Ecco le sue parole a tal proposito:

“Sono una persona che non perde mai l’occasione di imparare. Attraverso quel gioco ho conosciuto meglio me stessa e anche i meccanismi dell’animo umano. Ne sono uscita più consapevole che il rispetto in una relazione di coppia è fondamentale. Direi che sono maturata.

Tra me e pietro Non è cambiato nulla, rispetto a quello che già sapete. La pausa di riflessione continua. Ci siamo rivisti, sì. Ma io ho ancora bisogno di tempo per capire, scavare e riflettere. Devo imparare a non lasciarmi ferire dalle parole e dai gesti di chi mi circonda. Non posso snaturarmi e diventare insensibile, ma almeno voglio imparare a difendermi e a guardare le cose dalla giusta prospettiva”.

Al momento quindi non vi è stato alcun ripensamento. Maria De Filippi di recente ha svelato come Antonella necessiti di tempo prima di tornare tra le braccia del suo fidanzato.

In attesa dunque di scoprire come si evolveranno le cose tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, ricordiamo il nuovo incarico della showgirl al GF Vip di Alfonso Signorini…