Chi è la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane: chi sono, la loro storia, il percorso a Temptation Island 2020 e se oggi si sono lasciati.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane: chi è la coppia

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono una delle coppie di Temptation Island, reality che partirà il 2 luglio su Canale 5. Per la prima volta ci saranno sia coppie Vip che coppie non famose, tra cui proprio Antonella e Pietro. Lei è nata nel 1963 e la sua carriera televisiva è costellata di successi. Da ragazza di Non è la Rai a valletta di Mike Bongiorno e Raimondo Vianello. La Elia è una professionista della tv e negli ultimi anni è tornata alla ribalta grazie alla partecipazione di alcuni reality show. Pietro, invece, è del 1974 ed è un attore televisico e cinematografico.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono fidanzati da un anno e tre mesi, e il loro rapporto è stato, generalmente, sempre solido. Qualche piccolo dubbio è sorto con la partecipazione al Grande Fratello Vip 4. Nell’ultima edizione del GF, infatti, era sembrato che Pietro, durante la permanenza di Antonella nella casa, avesse avuto di nuovo un flirt con la sua ex Fiore Argento. La Elia è stata colta alla sprovvista, tuttavia dopo un confronto ha capito di potersi fidare del suo compagno.

Come loro stessi hanno raccontato nel video di presentazione a Temptation Island 2020, Antonella dichiarato di voler partecipare al programma per mettere alla prova Pietro. L’uomo è molto geloso e lui stesso lo ha confermato. Delle Piane non vuole che nessuno tocchi la fidanzata.

Come si saranno quindi relazionati Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island 2020? Molti si stanno chiedendo se oggi, dopo la partecipazione al reality, i due si sono lasciati o se invece soo ancora una coppia. Scopriamo di più in merito.

La coppia oggi: i due si sono lasciati? Il percorso a Temptation Island 2020

Anche se manca ancora qualche giorno all’inizio ufficiale della messa in onda di Temptation Island 2020, ci stiamo già chiedendo cosa è successo ad Antonella Elia e Pietro Delle Piane all’interno del programma, visto che le registrazioni sono partite da tempo. I due si sono lasciati o invece stanno ancora insieme?

Purtroppo è ancora presto per dirlo, non ci sono anticipazioni in merito. Quello che possiamo dedurre dalla presentazione è che la coppia sia abbastanza affiatata, ma forse qualcosa potrebbe accadere. La parentesi del Grande Fratello Vip e il gossip su Pietro e la sua ex potrebbero avere mosso in Antonella la voglia di una piccola “vendetta”. Per ora, comunque, ancora non sono trapelate informazioni.

Come si evolverà il percorso della coppia a Temptation Island 2020? Antonella Elia e Pietro Delle Piane torneranno a casa insieme? Non resta che attendere la prima puntata del reality per scoprire cosa sarà accaduto e se la coppia oggi si è lasciata o se invece ha deciso rimanere insieme.

Tutte le coppie di Temptation Island

Ecco tutte le coppie che hanno deciso di partecipare a Temptation Island 2020, di cui due formate da Vip. Vediamo di chi si tratta:

Novella 2000 © riproduzione riservata.