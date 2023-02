NEWS

Nicolò Figini | 1 Febbraio 2023

GF Vip 7

L’accusa di Antonella Fiordelisi

Nella notte Antonella Fiordelisi ha litigato con quasi tutta la casa. Tra coloro che sono stati attaccati troviamo, per esempio, Micol Incorvaia, Antonino Spinalbese, Edoardo Tavasi e Nicole Murgia. Ovviamente non poteva escludere Oriana Marzoli. Tra loro non c’è mai stata molta simpatia e l’hanno mostrato più volte nel corso del tempo. Poche ore fa, però, è successo altro ancora. Nel video che possiamo vedere anche qui sotto, infatti, notiamo l’influencer in cucina insieme a Daniele Dal Moro.

I due stanno parlando tranquillamente e a un certo punto arriva Oriana che si mette di fianco a lei per cercare qualcosa. Lo spazio per passare dietro i vipponi è stretto ma la Marzoli riesce comunque a proseguire. Facendolo scontra accidentalmente, o forse sfiora, Antonella. Questa si gira con la bocca aperta, probabilmente aspettandosi delle scuse, per poi affermare: “Spinge, questa“. Voi che cosa ne pensate? Oriana le ha davvero dato una spinta oppure l’ha solamente toccata per sbaglio passando? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Diversi commenti sotto questo post sembrano concordare che non ci sia stato nessuno spintone. C’è, infatti, chi definisce falsa Antonella Fiordelisi: “È semplicemente passata e ti ha semplicemente sfiorata visto il poco spazio…“. Altri aggiungono: “Solita procedura, parte da uno sfioramento e diventa una spinta, una nomination diventa una cattiveria, un’osservazione diventa un sopruso. Ormai il metodo è appurato, classica persona che se non puoi evitare perché sei obbligato a frequentarla“.

Vi aggiorneremo nel caso in cui ci dovessero essere degli sviluppi. Seguiteci per non perdevi tante altre news.