Vincenzo Chianese | 6 Agosto 2023

La confessione di Matteo Diamante

In questi giorni a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica è stato Matteo Diamante. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi infatti ha annunciato la fine della conoscenza con Nikita Pelizon e a quel punto tra i due è partito un lungo botta e risposta social che non è passato inosservato. Nelle ultime ore come se non bastasse Matteo è stato ospite del programma radiofonico Non Succederà Più e nel corso della chiacchierata ha fatto una rivelazione che non è passata inosservata. Diamante infatti ha raccontato di aver baciato Martina Nasoni prima del loro ingresso al GF Vip 7. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“C’è stato un bacio prima di entrare, mesi prima. Non ci conoscevamo, ci siamo incrociati a una festa. C’è stato solo un bacio, siamo rimasti molto amici”.

Ma non è ancora finita. Sempre nel corso dell’intervista, Matteo Diamante è anche tornato a parlare della fine della storia con Nikita Pelizon, e in merito ha affermato:

“Abbiamo idee diverse, forse siamo cresciuti in maniera differente. Sono quelle cose che non puoi neanche decidere. Psicologicamente, dopo sette mesi, ti sposta parecchio. Non sto scherzando. Mi ha persino bloccato. Ci abbiamo riprovato ormai così tante volte. Siamo otto miliardi nel mondo, ci sarà una donna che vuole essere amata al 100% da me. A Nikita voglio bene, bravissima ragazza, ma non siamo congruenti. Quando non c’è bisogna essere onesti”.

Matteo Diamante ha anche detto la sua sui ripetuti tira e molla tra gli Oriele e in merito ha aggiunto: “A me piacciono. Per come li ho visti dentro la casa si piacciono davvero, si vede da come si guardano. Lui non ha molta voglia di fare questo tira e molla. E neanche lei ci sta campando molto su questa cosa, secondo me è veramente presa da lui”.