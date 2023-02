NEWS

Andrea Sanna | 25 Febbraio 2023

GF Vip 7

La battuta di Edoardo ad Antonella Fiordelisi

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 per i Donnalisi è stata tutto fuorché semplice. Ancora delle forti tensioni tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria (hanno discusso a più riprese anche i diretta), che portano spesso i due a battibeccare. Nonostante tutto, però, cercano comunque di trovare un dialogo, dove a quanto pare sono soliti lanciarsi stoccate di vario genere. Ma provano in tutti i modi a trovare anche dei punti d’incontro che li aiutino a superare le difficoltà.

In questo video, per esempio, i due hanno scommesso su quanto tempo ci metteranno a tornare insieme. Sentiamo per esempio Edoardo Donnamaria dirle: “Scommettiamo 100 Euro?”. Antonella Fiordelisi l’ha incalzato con un’altra domanda: “Secondo te tra quanto succede?“. Lui ha fatto cenno prima di non sapere, per poi sciogliere le riserve e dire: “Due o tre giorni”.

L’influencer è scoppiata a ridere e per prenderlo un po’ in giro ha replicato: “Ma che carino. Ma mi fai così fessa fessa?”. Lui l’ha presa un po’ in giro per questa frase. Antonella Fiordelisi ha ribadito: “L’importante che tu stia capendo intanto…vai vai”. Lui le ha accarezzato il volto per concludere il tutto con: “Quando vuoi i piselli chiamami”. Frase che lei ha preso chiaramente come una frecciatina: “Non li voglio, tranquillo. Sto bene anche senza”.

La battuta fatta da Edoardo Donnamaria ad Antonella Fiordelisi non ha ricevuti riscontri positivi da parte di tutti gli utenti. Alcuni fan della coppia sembrano averne capito l’ironia, altri invece l’hanno trovata di pessimo gusto. Voi che ne pensate?

Intanto Edoardo Donnamaria è certo che tra lui e Antonella Fiordelisi a breve torneranno a essere una coppia. Lei sembra essere un po’ più frenata dopo quanto successo, anche se c’è da dire che in più occasioni si sono riavvicinati, trovando però ancora dei punti da risolvere. Cosa succederà ancora tra i Donnalisi?

La loro relazione sembra essere una continua montagna russa e a oggi è davvero complesso capire se ci saranno i presupposti per una relazione. In ogni caso Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ci stanno comunque provando. Vedremo chi cederà per primo.