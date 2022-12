NEWS

Andrea Sanna | 6 Dicembre 2022

GF Vip 7

Chiamata in confessionale per la sua nomination, Antonella Fiordelisi si è scagliata contro Giulia Salemi: la replica

Antonella Fiordelisi contro Giulia Salemi

Non solo le dinamiche dentro la Casa del GF Vip. Ieri sera nel corso della nomination Antonella Fiordelisi (così come tutte le donne della Casa) è stata chiamata per fare la sua scelta nel segreto del confessionale. La concorrente è parsa decisamente provata dalla puntata e se l’è presa con Giulia Salemi.

Cosa è accaduto? Semplicemente come ormai è noto a tutti, il compito dell’influencer Giulia Salemi è quello di riportare il sentiment del web durante la serata. Leggere i tweet e riportare a galla notizie e meme divertenti (ma anche qualche critica se necessario).

E così è accaduto anche ieri quando si è parlato di Antonella Fiordelisi. All’occhio di Giulia Salemi sono balzati, tra i tanti, questi due tweet.

Sarà una mia sensazione ma Micol nasconde qualcosa su Edoardo D. Anche nella sua prima settimana ha detto a Donnamaria: “Ma vuoi che parlo? Meglio che sto zitta” #gfvip — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 5, 2022

Antonella con la voce rotta e gli occhi lucidi che adesso cavalcherà la frase di Micol per giorni: lei sì che sa fare la concorrente#GFvip — Paola. (@Iperborea_) December 5, 2022

Frasi, queste, che sembrano aver irritato particolarmente l’ex schermitrice che, in confessionale, ha avuto di che lamentarsi. Rabbuiata e seccata, appena ha preso la parola Antonella Fiordelisi ha sbottato: “No, non mi è passata. Ma più che altro ti dico la verità. Io sono anche un po’ sconvolta dai tweet che legge Giulia. Perché quando gli altri vengono attaccati e hanno momenti di sconforti lei è subito pronta a leggere tweet divertenti e dove le persone mostrano vicinanza. Sta sempre a dire metà e metà e poi dice ‘sei una giocatrice’. Quando si tratta di me è così… Da una donna sensibile come lei“.

GIULIA SALEMI CHE GLI RIDE IN FACCIA MIO DIO 🔥 #gfvip pic.twitter.com/5PRFh8gw7r — sam 👼🏽 (uomonero)🎄 (@SamTonellato) December 6, 2022

Nel momento in cui Antonella Fiordelisi pronunciava queste parole Giulia Salemi è stata inquadrata dalla regia. L’influencer non è riuscita a trattenere la risata, per poi fare la sua replica. Senza scomporsi troppo a ribattuto:

“E dopo Antonino anche Antonella… Allora, io faccio il mio lavoro e riporto quello che la maggioranza del web scrive, soprattutto non deciso solo io. Io sono in cocomitanza con gli autori”, ha esordito rivolgendosi ad Antonella Fiordelisi. “Quindi è un lavoro fatto insieme a 4 mani. Io quando riporto i tweet significa che in quel momento la maggior parte delle persone erano dalla parte di Micol e non dalla tua. Non è andarti contro, anzi. Sono anche moderati”.

Visto l’andazzo, Alfonso Signorini ci ha tenuto a fare una doverosa precisazione: “Devo dire che Giulia è sempre molto fedele a quello che è il sentiment del web. Dimostra grande imparzialità”. Così ancora una volta Giulia Salemi ha spiegato a una sconfortata Antonella Fiordelisi che, per quanto sia una grande concorrente di questa edizione, in alcuni casi specifici possono succedere queste cose: “Non devi prenderla sul personale”.

Antonella Fiordelisi, però, non è parsa molto convinta.