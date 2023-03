NEWS

Andrea Sanna | 11 Marzo 2023

GF Vip 7

In queste ore Antonella Fiordelisi ha notato distacco da parte degli spartani e per questo gli riserva qualche critica. Oltretutto la vippona ha difeso Nikita dopo quanto visto in puntata

La critica di Antonella Fiordelisi

Nel corso della puntata del GF Vip 7 di giovedì 9 marzo, Nikita Pelizon è stata criticata dal gruppo di volersi isolare a ogni costo solo per ottenere il favore del pubblico. Un pensiero che, però, non sembra trovare d’accordo né la vippona né Antonella Fiordelisi.

In serata, durante un momento di tranquillità, Antonella Fiordelisi ha intavolato il discorso e detto la sua. Per la vippona sarebbero infondate le accuse inflitte a Nikita. Al contrario sarebbe proprio il gruppo degli spartani, formato Micol, Tavassi, Oriana, Giaele e Onestini a trascorrere più tempo possibile tra loro, isolandosi dagli altri.

Ed è stato proprio un episodio che si è verificato ieri sera al GF Vip a portare Antonella Fiordelisi a questa conclusione. Mentre tutti si trovavano in cortiletto a scambiare qualche chiacchiera, ha notato che il gruppetto menzionato si è rinchiuso nel van. Un po’ dispiaciuta Antonella ha commentato. Di tutta risposta Nikita ha spiegato: “Si stanno isolando di nuovo. Mi sento totalmente indifferente per queste persone”. La Pelizon ha detto di non sentirsi apprezzata dagli altri e di ritrovarsi sola proprio per questo motivo, facendo poi qualche esempio.

Se su Antonella Fiordelisi sembrano essersi ricreduti a causa della presenza di Edoardo Donnamaria, per Nikita Pelizon sembra essere più complesso abbattere i muri che la dividono dal gruppo. Entrambe comunque, a seguito anche di quanto accaduto nelle ore precedenti con la squalifica di Donnamaria, avrebbero preferito trascorrere del tempo in compagnia e spensieratezza, anziché vederli appartarsi in uno spazio chiuso.

C’è da dire che dal canto suo Antonella Fiordelisi, ancora provata per quanto accaduto a Edoardo Donnamaria, ha sottolineato: “Io non riesco a ridere e scherzare come fanno loro”. È convinta di essere accettata solo per la presenza di Edoardo, ma ora pensa sia tornato tutto come prima.

Il video è disponibile sul sito del Grande Fratello Vip 7.