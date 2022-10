Le parole di Antonella Fiordelisi su Totti

Nella Casa del Grande Fratello Vip spesso e volentieri non ci troviamo ad assistere solo alle liti tra vipponi. Capita anche che i concorrenti si lascino andare a rivelazioni di vita privata e non solo. In serata Antonella Fiordelisi si è trovata in stanza da letto a parlare con Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà.

Tra una confidenza e l’altra, Antonella Fiordelisi si è lasciata scappare una rivelazione davvero inaspettata su Francesco Totti. Recentemente l’ex capitano giallorosso è finito al centro del gossip a causa della rottura con la moglie Ilary Blasi e per aver intrapreso una nuova relazione con Noemi Bocchi. Tornando al GF Vip, come dicevamo, la vippona in chiacchiera con Edoardo e Giaele ha parlato proprio del Pupone.

A menzionare per primo Francesco Totti è stato Edoardo Donnamaria, come vediamo dal video, mentre invece Giaele De Donà parla di Papa Francesco. Nel sentire il nome dell’ex attaccante, Antonella Fiordelisi ha prima iniziato a ridacchiare, per poi nascondere il suo viso nella spalla del ragazzo. Poco dopo Giaele ha insistito con il suggerire ai due coinquilini di chiamare il loro figlio, con l’augurio che le cose tra loro possano andare nel migliore dei modi, proprio Francesco.

Dal nulla Antonella Fiordelisi ha detto: “Mi ha scritto Totti”. Accortasi della gaffe, la vippona ha ricominciato a ridere, per poi mettersi una mano sul viso e nascondersi nuovamente sulla spalla di Edoardo. Giaele l’ha guardata sorpresa, mentre Edoardo ha tolto la ragazza dall’imbarazzo con un “Non è vero”. Dopo questo momento la regia ha subito censurato e cambiato inquadratura, come mostrato dal video sottostante.

sono andata a guardare appena ho letto il tuo tweet fjdkdndj pic.twitter.com/ZDrGYaV2Tm — ْ (@confessionaIe) October 30, 2022

La frase pronunciata da Antonella Fiordelisi è stata subito ripresa dal web, che ne ha anche riportato dei video. Chiaramente potrebbe essersi trattata di una battuta di Antonella fatta semplicemente per stuzzicare Edoardo Donnamaria, grande tifoso giallorosso e magari provocar in lui una reazione. Come qualsiasi supporter della Roma o di calcio in generale, anche lui è cresciuto con il mito di Francesco Totti e magari ha colto l’occasione di dirlo per vedere come potesse reagire.

Oppure magari Antonella Fiordelisi e Francesco Totti si conoscono e sono amici. Non possiamo sapere insomma quale sia stato o sia attualmente il loro legame. In ogni caso le parole di Antonella non sono sfuggite agli attenti telespettatori!

