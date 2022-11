NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Novembre 2022

Non si sta di certo risparmiando Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello Vip 7. In questi due mesi infatti la schermitrice si è messa in gioco senza filtri, e nel bene e nel male ha saputo attirare l’attenzione su di sé. Da diverse settimane la Vippona come ben sappiamo ha iniziato una frequentazione con Edoardo Donnamaria, che ha già affrontato alti e bassi. Nonostante di recente sembrasse che tutto stesse iniziando ad andare nel verso giusto per la coppia, la scorsa settimana a varcare la porta rossa è stata Micol Incorvaia, ex del celebre volto di Forum, e a quel punto è scoppiato il caos.

Antonella infatti, che ha appreso di questa frequentazione proprio in diretta, ha letteralmente fatto una scenata di gelosia a Edoardo, e anche nei giorni a venire tra i due ci sono state diverse discussioni. Al momento tuttavia tra i due sembrerebbe essere tornato il sereno, e in molti si chiedono già cosa accadrà nelle prossime settimane. In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha fatto divertire il web.

Mentre si preparava per la diretta di questa sera infatti, Antonella Fiordelisi ha imitato nientemeno che Belen Rodriguez, pronunciando la sua iconica frase: “Oh mio dio”. Tuttavia la schermitrice non si è resa conto di avere al suo fianco proprio Antonino Spinalbese, ex della showgirl argentina. La Vippona così, avendo capito di aver commesso una gaffe, si è prontamente stoppata, imbarazzata. Non è tardata ad arrivare la reazione dell’hairstylist, che ha semplicemente affermato: “No!”.

Il momento ha naturalmente fatto divertire il web, e su Twitter non sono mancati decine di commenti ironici. E voi che ne pensate di questa simpatica gaffe di Antonella? Fatecelo sapere e nel mentre continuate a seguirci per tante altre news sul GF Vip 7, e non solo.