Nicolò Figini | 11 Aprile 2024

Antonella Fiordelisi ha raccontato la sua versione dei fatti per quanto riguarda la fine dell’amicizia con Nikita Pelizon. Ecco tutto ciò che ha spiegato l’ex vippona.

La verità di Antonella Fiordelisi

Dentro la casa del Grande Fratello Vip avevano avuto diversi screzi, ma poi hanno trovato il modo di appianare le loro divergenze e stringere un rapporto di amicizia. Purtroppo però qualcosa si è rotto e le due ex vippone sono tornate a percorrere strade separate. Ma che cosa è successo tra Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon?

Qualche mese fa era stata proprio Nikita ha rivelare qualcosa, affermando di essere rimasta molto delusa da alcuni comportamenti dell’amica. Tuttavia non ha mai specificato che cosa fosse successo e per tale ragione i fan sono rimasti con la curiosità. A soddisfare la loro sete di conoscenza, di recente, ci ha pensato proprio la Fiordelisi durante un’intervista a Casa Chi.

Ha spiegato di volerle ancora molto bene, ma purtroppo non riescono a trovare un punto d’incontro sul piano caratteriale. Spesso non si capiscono e sembra che la causa della fine della loro amicizia, stando a quanto detto da Antonella Fiordelisi, sia stata una battuta. A quanto pare l’ex vippona le ha mandato un video in cui compariva Nikita:

Io sono la classica amica che ti passa qualcosa sui social per ridere. Lei in quel caso ha pensato che la stessi denigrando e prendendo in giro, cosa che non è assolutamente vera. Non è successo nulla di grave.

Le ho mandato un messaggio con un video divertente in cui appariva lei, l’ho taggata e le ho detto: ‘Oddio sembri una pazza’. Lei si è sentita un po’ offesa da questa battuta. Da lì nulla, non ci siamo più sentite. Per me è stata una cavolata, io con le mie amiche più care faccio così”.

Antonella Fiordelisi aggiunge di aver provato a ricontattare la Pelizon ma non le avrebbe mai risposto. Questa la versione dei fatti data dall’ex vippone sulla fine dell’amicizia con l’inquilini del GF Vip. Staremo a vedere se prossimamente Nikita deciderà di replicare.