Furiosa lite tra Antonella e Megan e Maddalena (ex di Amici) a Pechino Express: “Siete delle stron*e”

Spettacolo

Nicolò Figini | 12 Aprile 2024

Nella puntata di ieri sera di Pechino Express Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal si sono scontrate con le ex allieve di Amici Megan e Maddalena. Ecco il video e tutto ciò che è successo.

Lite tra il team di Antonella Fiordelisi e ‘Le Ballerine’

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Pechino Express, che ha visto l’eliminazione della coppia formata da Eleonora e Fabio Caressa. Padre e figlia hanno perso e sono stati costretti a tornare in Italia, tuttavia l’episodio è stato carico di emozioni e tensioni. Non sono infatti mancati degli scontri, tra i quali anche uno che ha coinvolto Antonella Fiordelisi.

L’ex vippona, che gareggia insieme all’amica Estefania Bernal formando la squadra Italia-Argentina, ha dovuto fronteggiare la temuta prova de “I Sette Mostri” insieme a Megan e Maddalena (Le Ballerine), ex allieve di Amici di Maria De Filippi. La sfida ha previsto l’ingerimento di grilli fritti, placenta di mucca, serpente, sangue cotto e molti altri cibi tipici del Laos.

Antonella Fiordelisi ed Estefania, per volere delle ballerine a questo punto immuni grazie a una prova vinta in precedenza, hanno dovuto ripetere una seconda volta il test. “Siete delle stron*e“, ha esclamato Antonella rivolgendosi alle avversarie mentre si stava dirigendo verso la macchina di un autoctono.

Dal video qui sopra però vediamo Megan e Maddalena agitarsi mentre stanno ancora affrontando la prova. Questo perché l’uomo a cui stavano chiedendo un passaggio Estefania e Antonella era lo stesso che aveva promesso loro uno strappo. Ecco perché una delle ballerine si lancia verso le avversarie per assicurarsi che questo sconosciuto non accettasse la loro offerta.

Alla fine la squadra Italia-Argentina ha dovuto rinunciare al passaggio, ma se ne sono andate felici consapevoli di aver fatto perdere tempo prezioso alle avversarie. Qual è la vostra squadra preferita di Pechino Express? Fatecelo sapere con un commento.