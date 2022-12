NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Dicembre 2022

Guendalina Tavassi vs Antonella Fiordelisi

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 e nel corso della serata abbiamo scoperto il risultato del televoto, che stavolta non è stato eliminatorio. Inaspettatamente a confermarsi come la preferita del pubblico è stata Antonella Fiordelisi, che è così stata immune dalle nomination. Sui social tuttavia è scoppiata la polemica, e in molti si sono chiesti come fosse possibile che proprio la schermitrice fosse la preferita, dopo tutte le critiche delle ultime settimane. Di recente infatti Antonella ha fatto spesso parlare di sé, ricevendo numerosi attacchi dai telespettatori e dagli utenti. Nel mentre in queste ore come se non bastasse a intervenire è stato anche un volto noto del mondo dello spettacolo, che ha fatto un duro attacco alla Vippona.

Parliamo di Guendalina Tavassi, che come è ormai ben noto non ha simpatia per Antonella Fiordelisi. Solo qualche settimana fa la sorella di Edoardo è entrata in casa per avere un faccia a faccia proprio con la schermitrice, e tra le due è scoppiata naturalmente la lite. In queste ore così Guendalina è tornata alla carica, e con una serie di storie pubblicate sul suo profilo ha nuovamente attaccato Antonella, dicendo la sua sul risultato del televoto. Queste le sue dichiarazioni:

“Ragazzi è uno scandalo, è veramente una cosa scandalosa. Io vorrei solo dire ad Antonella che i suoi follower sono dei Bot. Poveraccia, lei poi è convinta. Io vorrei solo che tutti sapessero che realmente qua fuori tutti schifiamo Vittimella. Questa è la verità, non quella che si è vista lì dentro”.

Sui social intanto in molti sembrerebbero concordare con le parole di Guendalina Tavassi, e non sono mancate ulteriori critiche ad Antonella Fiordelisi. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime puntate del Grande Fratello Vip 7? Non resta che attendere per scoprirlo.