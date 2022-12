NEWS

Andrea Sanna | 27 Dicembre 2022

GF Vip 7

Attilio Romita contro Alberto De Pisis

Le nomination sono sempre un argomento scottante all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 7. A causa di esse a scontrarsi, stavolta, sono Attilio Romita e Alberto De Pisis. Il giornalista è andato contro l’influencer per non aver gradito il suo voto.

Come motivazione Alberto De Pisis ha detto che, nonostante faccia i discorsi più interessanti rispetto a quanto accade con altri vipponi, ha deciso di ricambiargli il favore. Questo perché Attilio Romita in altre circostanze ha dato la sua nomination proprio al coinquilino. Dunque c’è stato questo scambio.

L’ex mezzo busto del TG1 non ha preso benissimo le parole di Alberto, che a sua volta non ha capito bene tale riferimento. Attilio Romita ha detto infatti: “Fai per una volta l’uomo. Per una volta sii sicuro di te. Cosa mi lascia pensare che potresti essere più uomo? Il fatto di parlare in faccia. Dillo chiaramente. No, non mi hai parlato alle spalle. Quando ho fatto riferimento all’essere uomo è inteso come a dire di guardare in faccia le persone e dire liberamente quel che pensi. Non fare giochetti”.

A seguire Romita ha sottinteso come quanto detto da Antonino Spinalbese su Alberto De Pisis in queste ultime settimane fosse vero. Non si è bevuto le motivazioni date dall’influencer.

Tensione altissima attorno al tavolo delle nomination… questa volta tra Alberto ed Attilio. #GFVIP pic.twitter.com/pNitWMA2d1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 27, 2022

Poco dopo, tornati in salone Attilio Romita ha parlato di questo con Antonino Spinalbese. Non si dovrebbero riferire le nomination fatte, ma lui ha fatto sapere che Alberto De Pisis gli ha dato il suo voto e l’ha definito “pezzo di m***a”. Insomma non sembra aver preso con filosofia quanto accaduto, ma anzi pare esserci rimasto davvero molto male.

Tra l’altro sempre Attilio Romita ha già avvertito Alberto De Pisis che alla prossima occasione, se avrà modo, lo voterà ancora. Sembra quindi che questa amicizia sia stata davvero compromessa a causa di una nomination. Vedremo se i due avranno modo di riparlarne in settimana.

Attilio Romita, però, sembra essere davvero molto arrabbiato e deluso. Chiariranno questo diverbio?