NEWS

Andrea Sanna | 31 Ottobre 2022

Antonella Fiordelisi Francesco Totti GF Vip 7 Grande Fratello Vip 7

GF Vip – Antonella Fiordelisi parla di Francesco Totti

Ieri sera mentre si trovava in stanza da letto con Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà, Antonella Fiordelisi si è lasciata andare a una confidenza inaspettata. Giaele le chiedeva se una volta finito il programma, se tutto dovesse andare bene con Edoardo, eliminerà il tatuaggio del suo ex. Donnamariaha trovato un’alternativa, aggiungere la scritta “Totti 10”.

Poco dopo Antonella Fiordelisi ha dichiarato: “Mi ha scritto Totti”, per poi pentirsi poco dopo di quanto detto imbarazzata. Le sue parole non sono sfuggite ad Alfonso Signorini che le ha chiesto spiegazioni. Ecco quanto dichiarato:

“Io in realtà non so il periodo preciso. Mi scrisse solo “ciao”. Rimase la richiesta di messaggio, ma non l’ho visto, l’ho notato tardi, altrimenti forse avrei risposto, forse… non so. È successo qualche mese fa mi pare. Non ricordo se durante o dopo l’estate. Dovreste chiedere a mio padre a quando risale. Se si era lasciato con Ilary? Sì sì. Non so magari era solo… Non saprei. Stava insieme a Noemi e la farà arrabbiare Noemi? Ah..ciao Noemi”, ha concluso ironica.

Antonella Fiordelisi a seguire ci ha tenuto a ribadire ancora sul messaggio che avrebbe ricevuto da Francesco Totti: “Nel senso rimane sulla chat con ‘accetta o rifiuta’, rimane così e non ho mai accettato”. Nel corso della chiacchierata con il conduttore Antonella ha spiegato che non sarebbe l’unico personaggio del mondo del pallone ad averle scritto: “Chi mi ha scritto di famoso? Tu dici chi mi ha dato la sola quello di Roma? Inizia con la Z. Aveva fatto tutto lui, mi aveva invitata a cena, ma poi più nulla. Forse perché dovevo entrare qui, non lo so. Anche Higuain mi ha scritto. Prima si parlava del più o del meno e poi mi ha chiesto foto più spinte”. (CLICCA QUI PER IL VIDEO COMPLETO)

Queste le parole dette da Antonella Fiordelisi. Chiaramente si tratta di dichiarazioni fatte nel corso della diretta. In ogni caso Novella2000.it è a disposizione nel caso i menzionati volessero intervenire per rispondere a tali affermazioni.