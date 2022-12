NEWS

Andrea Sanna | 8 Dicembre 2022

GF Vip 7

In chiacchiera con Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi parla del rapporto con Oriana Marzoli e non le risparmia una critica

La critica di Antonella Fiordelisi a Oriana Marzoli

La complicità che Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi avevano creato nella Casa del GF Vip nelle scorse settimane si è ormai sgretolata. Almeno questo è ciò che sembra dai recenti sviluppi. Quale sarà però il motivo di tale allontanamento?

Prima di andare a dormire Antonella Fiordelisi si è ritrovata in cucina a chiacchierare con Antonino Spinalbese. All’amico ha dato così gli ultimi aggiornamenti su quanto successo con Oriana Marzoli. È stato proprio Spinalbese a chiederle spiegazioni: “Ma voi due avete litigato?”

La vippona ha affermato di aver notato un distacco radicale da parte della venezuelana, ma di non averne compreso i reali motivi che l’hanno spinta a un atteggiamento tale: “Non è che abbiamo litigato. Senza motivo non mi dà il buongiorno e altro”.

Non comprendendo il perché Oriana Marzoli abbia preso le distanze da lei, Antonella Fiordelisi ha fatto qualche ipotesi. L’influncer ha pensato che magari proprio il rapporto che ha lei con Antonino Spinalbese potrebbe essere un motivo e non solo. Antonella infatti ha aggiunto ancora: “Poi si è lamentata del fatto che io ti difendo troppo. Perché io ho detto che tu sei un uomo con le p***e e hai preso una decisione. Tu non ti accontenti nella vita. Io ho detto che non è da tutti affermare in un programma TV come questo che non vuole accontentarsi, a differenza di qualcun altro”.

Così Antonella Fiordelisi ha espresso i suoi pensieri a voce alta. Ha manifestato un pizzico di fastidio e delusione per l’atteggiamento superficiale di Oriana Marzoli e riservato qualche critica:

“A me non sembra una persona matura. Detto sinceramente voleva svegliarti prima o comunque in questi giorni, solo perché dovevi sistemargli i capelli. Queste sono cose superficiali. Non puoi svegliare una persona per questo. Poi capisco che non posso trovarmi davanti ragazze come dico io, perbene e che portano rispetto alle persone. Quando tu mi dici che ci eri rimasto male per tua figlia, allora dico che hai ragione”, ha asserito Antonella Fiordelisi.

Lei capisce che non può trovarsi davanti ragazze come dice lei per bene che portano rispetto alle persone. Ma ti descrivi veramente così Antonella?

La verità è un’altra e quando Oriana parlava lei non era presente ma Attilio e Charlie.@Winter_Moon11 #orialbese #orianistas #gfvip pic.twitter.com/vUZjDbDEV5 — MDT (@MameDia99110874) December 8, 2022

A oggi, quindi, tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi sembra essere calato il gelo. Le due non si parlano più. Sarà motivo di nuove nomination? Staremo a vedere!