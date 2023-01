NEWS

Nicolò Figini | 27 Gennaio 2023

GF Vip 7

La nuova accesa lite tra Antonella ed Edoardo Donnamaria

Qualche giorno fa Edoardo Donnamaria ha completamente perso la pazienza con Antonella Fiordelisi. Davanti agli altri vipponi è sbottato perché ad Antonella non è andato giù il fatto che lui si sia scusato con Oriana Marzoli dopo la nomination avvenuta nel corso dell’ultima diretta su Canale 5. Il volto di Forum, quindi, le ha urlato contro:

“Tu non accetti le cose come stanno. Tu non accetti che con Oriana ho un buon rapporto. Punto e basta. Non c’entra il fatto della nomination. Ma che ca**o dici. Nominatemi tutti così vado a casa, per stare in questo clima di mer*a. Tu stai fuori di testa. Cane lo dici a tua sorella, imbecille. Stai zitta. Quando Oriana me l’ha detto, mezz’ora dopo è tornata chiedendomi scusa. Te cosa hai fatto? Sei andata a dormire in un altro letto“.

Insomma, delle parole molto forti. In seguito Antonella ha rivelato perché Edoardo Donnamaria avrebbe nominato Oriana. Ma ha anche pianto per la situazione che si è venuta a creare con il fidanzato e durante un confronto recente è avvenuto un fatto che ha mandato su tutte le furie il web. Nel video disponibile QUI, infatti, possiamo vedere i vipponi sul letto. A un certo punto la Fiordelisi si alza perché se ne vuole andare, ma lui la strattona più di una volta e la fa risedere: “Fammi finire, ho finito“.

A questo punto lei risponde che deve lasciarla andare. Il vippone, invece, afferma che anche se lei si professa sensibile e rispettosa, in realtà lo ha chiamato in passato “cane” e “senza pa**e“. Al termine della conversazione conclude: “Vattene, chi ti vuole“. Vi terremo aggiornati nel caso tra loro ci dovessero essere nuovi sviluppi. Seguiteci per molte altre news.