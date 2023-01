NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Gennaio 2023

GF Vip 7

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria

Ancora tensioni tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due Vipponi sono infatti per l’ennesima volta ai ferri corti e in queste ore sembrerebbero aver deciso di mettere nuovamente in pausa la loro relazione. Come è noto infatti alla schermitrice non è andato a genio il fatto che il conduttore si sia pentito di aver nominato Oriana Marzoli, con la quale ha un rapporto di amicizia. A quel punto tra Antonella ed Edoardo sono partite diverse liti, fino a quando questa notte il celebre volto di Forum ha deciso di fare un pesante sfogo sulla sua fidanzata. Inizialmente Donnamaria si è confidato con Luca Onestini, facendo delle rivelazioni inedite sulla Fiordelisi. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“L’altra notte piangeva sotto le coperte. Apro le coperte e non stava piangendo. È una che per me è pericolosa, perché è una che in un momento di rabbia si può inventare che io le ho messo le mani addosso. […] Poi una sera andiamo a letto, io faccio per abbracciarla, baciarla, e anche qualcosa di più, e lei mi rifiuta. Noi l’abbiamo fatto quasi tutte le sere qua dentro, mi rifiuta e mi chiedo il perché. E lei mi dice che non si fida di me. Fino mezz’ora prima eravamo lì che giocavamo e ridevamo. E lei mi dice che era perché ho detto che sono amico di Micol”.

“Gli levo le coperte e non stava piangendo” MIO DIO EDOARDO.D CHE SPUTTANA LA FALSITÀ DELLE LACRIME DI ANTONELLA #gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/BCSfl2n3gs — sisonokevin (@_soleilandia_) January 27, 2023

Ma non solo. In seguito Edoardo Donnamaria si è sfogato anche con Daniele Dal Moro e Nicole Murgia, facendo ulteriori rivelazioni su Antonella Fiordelisi. Ecco cosa ha affermato:

“Se lei per passare per vittima all’interno di questo gioco è in grado di accusarmi di metterle le mani addosso, cosa che ha fatto, questo vuol dire che lei è disposta a buttare m**da su di me, per non passare per str**za. Quindi per me è una persona che non è innamorata, una persona con la quale io non voglio avere a che fare. Se in puntata sostiene questa tesi io la denuncio”.

Ma cosa accadrà nelle prossime ore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi? Tra i due ci sarà un confronto di chiarimento? Non resta che attendere per scoprirlo.