NEWS

Andrea Sanna | 13 Marzo 2023

GF Vip 7

L’imitazione di Edoardo Tavassi di Antonella Fiordelisi

Stasera la puntata del GF Vip 7 si è aperta con un primo blocco dedicato ad Antonella Fiordelisi e alla crisi vissuta in settimana dopo l’espulsione di Edoardo Donnamaria. Un duro colpo per lei in primis e per gli altri vipponi della Casa, che tanto si erano affezionati a lui.

In questi giorni Antonella Fiordelisi ha mostrato davvero grande sofferenza e non ha fatto altro che piangere e pensare al suo fidanzato. Ha provato ad aggrapparsi al pensiero che mancano solo 20 giorni e che, molto presto, lo vedrà. Intanto Edoardo Tavassi non ha potuto fare a meno di commentare la notizia.

In confessionale il romano in compagnia dell’amico Luca Onestini hanno commentato i comportamenti in settimana da parte di Antonella Fiordelisi. Oltre a comprendere chiaramente il fatto che sia giù di corda, hanno voluto un po’ sdrammatizzare con delle battute. Dunque hanno fatto notare alcuni modi di fare della coinquilina durante questi giorni. Il fatto che trascorra molto tempo a parlare di lui, oppure che continui a guardare la loro foto insieme o ancora che pianga incessantemente.

Ma non è finita. Perché Edoardo Tavassi per strappare una risata ad Antonella Fiordelisi e al pubblico a casa, ha fatto l’imitazione della vippona. Il concorrente ha creato alcune situazioni tipo con l’aiuto di Luca Onestini. Un momento davvero molto divertente.

E a quanto pare questa gag ha sortito i suoi effetti, perché ha strappato più di un sorriso ad Antonella Fiordelisi. La vippona, seppur giù di corda, è parsa divertita da questa imitazione e ha cercato di tirarsi un pochino su di morale.

Che ne pensate di questa scenetta divertente? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci ancora per tante altre news su Grande Fratello Vip 7. A partire dalle prossime…