Nicolò Figini | 2 Marzo 2023

GF Vip 7

La speranza di Antonella Fiordelisi

Nell’ultima diretta andata in onda Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati definitivamente. Questo perché il vippone ha ammesso di aver toccato il seno, anche se per scherzo, a Nicole Murgia. Per giorni lo ha tenuto nascosto all’influencer e tutto ciò l’ha ferita profondamente.

In queste ore, come riporta anche il sito Blogtivvu, Antonella, si è lasciata andare a un nuovo istante di sconforto e ha rivelato di sperare nell’uscita di Edoardo stasera:

“Non lo voglio assolutamente. Tra l’altro ho anche visto che lui sta benissimo. Ride, scherza, sta una bomba. Proprio perché io non riesco a fingere nulla, si vede quanto ci tenessi a questa persona. Una persona con cui pensavo a un futuro, di andare a convivere, avere figli. Cose che non ho mai pensato nella mia vita. Quindi, mi ha distrutto tutto il sogno che stavo vivendo con lui. Come può una persona che dice di amarmi così tanto, farmi questo?“.

A questo punto Antonella Fiordelisi è scoppiata in lacrime, affermando quanto Donnamaria abbia aumentato le sue insicurezze. Ora si sente sola e non si aspettava che la loro storia potesse finire sul serio:

“Mi ha fatto sentire insicura. Non solo sola, ma anche insicura. Che schifo. Non ci posso credere che sia finita. Non me lo aspettavo. Non lo voglio vedere più. Voglio che esca. Dopo che vedo queste cose, mi sento anche dire che recito. E altri attacchi da persone cattive. Devo subire tutte queste cose”.

Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera sicuramente si tornerà a discutere della questione. Non ci resta che attendere e vedere quali saranno gli sviluppi. Noi vi aggiorneremo non appena avremo maggiori informazioni. Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.