Vincenzo Chianese | 13 Marzo 2024

Con un video postato sui social, Antonella Fiordelisi rivela di non truccarsi gli occhi. Tuttavia l’influencer commette una gaffe che fa sorridere il web.

La gaffe di Antonella Fiordelisi

Nel corso degli ultimi mesi Antonella Fiordelisi è finita spesso al centro dell’attenzione mediatica. Sappiamo tutti che dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, l’ex schermitrice ha dato ufficialmente il via alla sua relazione con Edoardo Donnamaria, che tuttavia non è terminata nel migliore dei modi. Dopo un periodo da single, di recente si è mormorato che l’ex Vippona abbia un nuovo amore. A oggi però Antonella non ha ancora confermato i pettegolezzi. Nel mentre attualmente la Fiordelisi è tra le concorrenti della nuova edizione di Pechino Express e di certo in molti attendono con ansia di scoprire cosa accadrà durante il suo percorso.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. L’influencer infatti ha postato sui suoi social un breve filmato in cui rivela di non truccarsi mai gli occhi. A quel punto ai più non è sfuggita una simpatica gaffe di Antonella. Nella clip, come hanno notato diversi utenti, la Fiordelisi ha proprio gli occhi truccati e naturalmente non sono mancati i commenti ironici del web. Questo il filmato in questione:

Nel mentre poche ore fa Antonella Fiordelisi ha anche stupito il web, pubblicando un dolcissimo messaggio di auguri per Oriana Marzoli, sua ex antagonista al Grande Fratello Vip. Di recente però le due si sono avvicinate sempre più e tra loro è nata un’amicizia speciale. L’ex schermitrice così per festeggiare l’influencer ha affermato:

“Quando avrai bisogno di una spalla io ci sarò sempre. Ci conosciamo da più di un anno, ma abbiamo avuto modo di conoscerci meglio al di fuori. Sappiamo bene che in fondo entrambe ci aspettavamo di essere così complici in tutto. Auguri bebè. Rimani sempre sincera e non badare mai alla gente che vuole spegnerti il sorriso”.