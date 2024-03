NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Marzo 2024

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024, Alessandro dei Santi Francesi si cancella da Instagram. Il motivo? Il cantante era stufo di sentirsi dire che è bello.

Le parole di Alessandro dei Santi Francesi

Sono state settimane decisamente importanti queste per i Santi Francesi. Il mese scorso infatti il duo, vincitore di X Factor 2022, ha partecipato tra i Big in gara al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston i due artisti hanno presentato la canzone inedita L’amore in bocca, che ha conquistato il pubblico. Nel mentre Alessandro e Mario stanno preparando il loro prossimo album di inediti, che verrà rilasciato prossimamente. Ma non solo. Il duo ha anche annunciato il nuovo tour, che si svolgerà nei club italiani e che sarà anticipato da alcuni live speciali che si terranno in delle chiese sconsacrate. Mentre attendiamo di capire come i due ci stupiranno, in questi giorni è accaduto qualcosa che ha fatto discutere il web.

Come i fan più attenti hanno notato, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, proprio Alessandro ha deciso di cancellare il suo profilo Instagram. A svelare il motivo è stato il cantante dei Santi Francesi in persona, durante un’ospitata a Stasera C’è Cattelan. Nel corso dell’intervista l’artista ha annunciato di essersi tolto dal noto social perché stufo di sentirsi dire che è bello! Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Quando leggo un commento o un apprezzamento sulla mia estetica mi fa arrabbiare. Io sono qui per cantare. Sento un po’ questa sensazione di gara, di dover arrivare per forza da qualche parte. La mia scelta viene da questo. Mi volevo sottrarre da questo meccanismo. Volevo provare a non invogliare il mio lato narcisista che si vuole sentir dire che sono bello e bravo”.

Nel mentre i Santi Francesi stanno lavorando incessantemente per il loro pubblico e a breve potrebbero arrivare tante nuove sorprese.