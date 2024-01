Antonella svela la sua verità sui presunti flirt con De Martino e Spinalbese

Spettacolo

Andrea Sanna | 6 Gennaio 2024

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha deciso di uscire finalmente allo scoperto e raccontare la sua verità circa i gossip che l’hanno coinvolta e che riguardano i presunti flirt con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

La verità di Antonella Fiordelisi

Queste ultime settimane per Antonella Fiordelisi sono state particolarmente movimentate e non perché ha trascorso le festività a Londra insieme al suo nuovo flirt. L’influencer campana infatti si è trovata coinvolta in un pettegolezzo lanciato da Dillinger News, secondo cui avrebbe avuto un flirt sia con Stefano De Martino che con Antonino Spinalbese.

Entrambi, come noto, sono ex fidanzati di Belen Rodriguez e solo ieri è emersa una notizia di un ipotetico audio che la showgirl argentina avrebbe inviato a Antonella Fiordelisi a Capodanno insieme a una serie di messaggi. Se di questo non abbiamo certezza effettiva, quel che è sicuro è che l’ex schermitrice ha ricevuto dure critiche dal web.

A FanPage.it Antonella Fiordelisi ha deciso di raccontare la sua verità e oltre a confermare di aver proceduto per vie legali, ha smentito il flirt con Antonino Spinalbese. Sul suo conto sono state delle troppe sciocchezze e, di conseguenza, dato che le vengono attribuite storie fake, ha voluto tutelarsi.

“L’unica cosa vera, tra quelle circolate, è il fatto che finalmente, dopo 6 mesi, sto frequentando un’altra persona”, ha fatto presente Antonella Fiordelisi. L’influencer ha poi confidato di essere attualmente impegnata. E mentre sui social si fanno i nomi di chi potrebbe essere la sua nuova fiamma, lei vuole ben riguardarsi e tenere lontana la sua vita privata dai riflettori. Ciò che ha raccontato Antonella, però, è che il ragazzo che frequenta, avrebbe ricevuto una serie di messaggi e tag con parole orribili.

Su Antonino Spinalbese poi Antonella Fiordelisi ha spiegato di averlo visto solo in amicizia. I due sono legati da un bellissimo rapporto, ma tra loro non è mai successo nulla. Si augura che questa situazione che si è creata non allontani l’attuale ragazzo con il quale si sta conoscendo, a causa di dicerie inesistenti.

Sempre Antonella ci ha tenuto a fare una precisazione: “Posso garantire che dal momento in cui è finita con Edoardo Donnamaria, non sono mai stata con nessun altro. Niente flirt, niente frequentazioni, nulla di nulla. Tutto quello che circola è fake”.

Riguardo invece a Stefano De Martino, Antonella Fiordelisi ha raccontato di averlo visto solo una volta, quando Belen Rodriguez era impegnata con Antonino. Il loro incontro risalirebbe a maggio 2021. E ancora ha precisato: “Non ho mai frequentato un uomo che fosse fidanzato in tutta la mia vita. Se fosse accaduto, non avrei problemi a scusarmi. Ma non è accaduto”.

Dato che però sul suo conto si dice fin troppo, Antonella Fiordelisi ha deciso di tutelarsi legalmente.