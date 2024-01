Corona lancia lo scoop: “Antonella è stata con gli ex di Belen”, lei annuncia provvedimenti

NEWS

Andrea Sanna | 3 Gennaio 2024

Antonella Fiordelisi Belen Rodriguez

Fabrizio Corona sul suo portale web ha lanciato uno scoop: “Antonella Fiordelisi con gli ex di Belen”, ma l’ex vippona smentisce

Il 2024 si è aperto con rumor scottanti lanciati da Fabrizio Corona, secondo cui Antonella Fiordelisi sarebbe stata insieme agli ex di Belen Rodriguez (e quest’ultima non l’avrebbe presa affatto bene). Ma non è tardata ad arrivare la verità dell’ex schermitrice.

Lo scoop di Corona su Antonella Fiordelisi

Fabrizio Corona sul proprio sito Dillinger News ha lanciato una notizia che riguarda Antonella Fiordelisi. Secondo quanto scritto dall’ex re dei paparazzi, poi smentito dalla stessa influencer, sarebbe stata vicina a due ex di Belen Rodriguez. E quest’ultima scoperto tutto pare aver perso le staffe.

Il portale web fa sapere di avere le chat di WhatsApp che mostrerebbero uno scambio di messaggi tra Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino, nel periodo in cui non era ancora tornato con Belen Rodriguez. Quindi non ci sarebbe stato alcun tradimento.

Il gossip riportato si sposta poi su Antonino Spinalbese, altro ex di Belen Rodriguez. Antonella Fiordelisi negli ultimi 3 mesi secondo le indiscrezioni lanciate da Corona avrebbe trascorso una notte con Spinalbese: “Sì, ma solo una notte di passione, sesso e via. Poi, amici come prima”, si legge sul sito.

Pare però che la notte di Capodanno Belen Rodriguez anziché festeggiare con Elio Lorenzoni e la propria famiglia, abbia creduto a delle notizie circolate sul web, arrabbiandosi. Dillinger però fa sapere che quanto raccontato in giro non corrisponderebbe al vero.

E proprio nel bel mezzo dei festeggiamenti, secondo le voci riportate da Corona, pare che Belen Rodriguez abbia mandato dei messaggini al vetriolo ad Antonella Fiordelisi. Influencer dalla sua impegnata a Londra a godersi le vacanze con la presunta nuova fiamma. “Chat senza senso completamente fuori controllo”, ha aggiunto Corona.

I provvedimenti presi dalla Fiordelisi

Tale pettegolezzo però è stato prontamente smentito da Antonella Fiordelisi mediante un post su X. L’ex gieffina ha fatto sapere che di questo ora ci penseranno i suoi legali:

“Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare. Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati”.

Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare. Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati👸 #fiorde — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) January 2, 2024

Così quindi Antonella Fiordelisi ha messo fine alle chiacchiere sul suo conto ancor prima di iniziare!