Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Ottobre 2023

Belve

La risposta di Antonella Mosetti

Nel corso della puntata di Belve di ieri sera tra gli sopiti abbiamo visto Federico Fashion Style. Quest’ultimo ha risposto a varie domande sulla sua vita privata, la sua omosessualità e sul lavoro. A un certo punto ha anche parlato di Antonella Mosetti in relazione a una domanda della Fagnani.

La conduttrice, infatti, ha chiesto all’hair-stylist quali clienti famose non lo hanno ancora pagato. In seguito, quando lui ha affermato di non avere “clienti scroccone“, la Fagnani ha proseguito chiedendo: “Quanti capelli ha bruciato?“. Federico ha detto “nessuno” e Francesca si è collegata a una vecchia dichiarazione della Mosetti. Questa sosteneva che “dopo i suoi trattamenti le cadevano i capelli“. Questa la risposta:

“Antonella Mosetti… Come fanno a cadere i capelli se è mora? Il problema è quando passava la carta di credito. Ho detto la verità, che devo fare. Oltretutto ancora non me li ha dati, sempre 600 euro”.

A distanza di pochissime ore Antonella è apparsa in un video sul suo profilo Instagram all’interno del quale ha voluto dare la sua versione dei fatti rispondendo alle segnalazioni che le sono state mandate:

“Faccio questo lavoro da 30 anni e non dovrei neanche replicare. Questo è un mondo… Purtroppo in Rai invitano elementi che abusivamente fanno programmi televisivi pagando. Basta guardarli in faccia e si capisce.

Non ho niente da recriminarmi, sono una persona onesta e generosa. Ho aiutato sempre tutti, anche questo infimo personaggio. Il silenzio è l’arma più vincente e lo uso”.

Antonella Mosetti risponde alle parole di Federico Fashion Style a Belve #Belve #FedericoFashionStyle pic.twitter.com/0VPlwT1SLl — disagiotv (@disagio_tv) October 11, 2023

