Antonella Mosetti, dopo i gossip diventati virali nelle ultime ore, ha deciso di rompere il silenzio e rivelare la verità sul presunto flirt con Niccolò Bettarini.

Antonella Mosetti sul gossip con Niccolò Bettarini

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato degli scatti, sul suo nuovo numero in edicola, lasciando intendere che stesse nascendo qualcosa tra Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Con quest’ultimo la showgirl aveva intrattenuto una relazione quasi 20 anni fa e il titolo in copertina faceva riferimento proprio a tutto ciò:

“Prima il padre, poi il figlio. 17 anni dopo con Antonella c’è il giovane Niccolò”.

Se Niccolò non ha voluto commentare niente di tutto ciò, a farlo ci ha pensato Antonella Mosetti stessa all’interno delle proprie Stories Instagram. In questi giorni si trova al mare per godersi un po’ di relax ma ha colto l’occasione per smentire tutto ciò che è stato diffuso. Non si è addentrata troppo nei dettagli per rispetto delle parti coinvolte:

“Non trovo mai carino dire cose in più perché altrimenti la gente ci sguazza sopra e non è carino nei confronti delle persone che vivono dentro certe situazioni. Però smentisco tutto quello che sta uscendo ora, non ha senso nulla. Più di questo non dico”.

Tutto questo mette quindi un punto alla situazione che si era venuta a creare a causa di alcune foto che li ritraevano insieme. Adesso entrambe le loro vite potranno continuare come sempre e Antonella Mosetti potrà riconcentrarsi sulle cure del padre che non sta molto bene: “Magari farò una campagna per sensibilizzare molto di più e per far stare bene queste persone, mi preme e concentrerò il mio tempo su questo“.

Noi di Novella 2000 auguriamo il meglio ad Antonella e a tutta la sua famiglia, sperando che questo gossip sia ormai alle spalle.