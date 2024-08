In queste ore Francesco Chiofalo è stato paparazzato insieme a Manuela Carriero e a quel punto si è iniziato a parlare di presunto flirt. Adesso così l’ex volto di Temptation Island rompe per la prima volta il silenzio e fa uno sfogo.

Parla Francesco Chiofalo

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Francesco Chiofalo. FanPage ha infatti beccato l’ex protagonista di Temptation Island in compagnia di Manuela Carriero, parlando di un presunto flirt che sarebbe nato di recente tra i due. La notizia naturalmente in breve ha fatto il giro del web, arrivando fino ai due diretti interessati. Chiofalo così con dei post sui suoi profili social ha deciso di rompere per la prima volta il silenzio e di commentare il presunto flirt con la Carriero. Francesco, facendo un piccolo sfogo, ha dunque affermato:

“Immaginavo che sarebbero usciti i video della serata, perché avevo visto che c’erano persone con il cellulare che ci riprendevano. Nonostante racconto e documento tanti aspetti della mia vita sui social non è che sono costretto a dire tutto. Ci sono tante cose che voglio tenere nella mia privacy. Non voglio dire niente in merito a questa cosa”.

Ma non è finita qui. Poco dopo Francesco Chiofalo ha voluto replicare a coloro che lo hanno accusato di aver tradito la sua ex fidanzata Drusilla Gucci con Manuela Carriero. L’influencer a quel punto ha aggiunto: “Ma cosa ne sapete? Non sapete nemmeno se a oggi tra me e Manuela c’è qualcosa. Datevi una calmata. Io Drusilla non l’ho mai tradita. Manuela io la conosco da anni, se l’avete vista in passato nelle mie storie non vuol dire niente”.

Attualmente dunque non è chiaro cosa stia accadendo tra Francesco e Manuela. Tuttavia nelle settimane a venire ne sapremo senza dubbio di più in merito.