Antonella Mosetti ha raccontato quanti soldi le hanno offerto per girare un video a luci rosse con il compagno

Antonella Mosetti, in una recente intervista, ha parlato ancora una volta del suo approdo sulla piattaforma per adulti OnlyFans. Poi ha rivelato la cifra esorbitante che le hanno offerto per girare un video a luci rosse con il suo compagno.

L’offerta fatta ad Antonella Mosetti

Non è la prima volta che Antonella Mosetti, ex protagonista della prima edizione del Grande Fratello Vip, parla dei suoi guadagni grazie alla piattaforma per adulti OnlyFans. Come sappiamo infatti la showgirl ha deciso di diventare un’imprenditrice utilizzando la propria immagine e c’è gente che arriva a chiederle una foto dei piedi pagandola 2mila euro:

C’è l’operaio che si accontenta di un vocale in cui pronuncio il suo nome, e chi mi dà 2 mila euro per la foto del mio piede con sopra la schiuma da barba.

Ora sono arrivate anche la Yespica e Dayane Mello. Tra qualche anno ci saranno tutte. Mi hanno trattato come la pecora nera, ma sono solo stata un’apripista”.

Nella puntata di questa sera di ‘Storie di donne al bivio‘, stando alle anticipazioni, pare che Antonella Mosetti scenderà ancora più nel dettaglio. La soubrette infatti, come riporta anche il sito Today, rivelerà che le sono stati offerti 50mila euro per un video a luci rosse girato insieme al suo compagno. Tuttavia non se l’è sentita di accettare:

“Mi ero stancata di vedere che rubavano le mie foto dai profili social e le rimontavamo guadagnandoci. Faccio nudo ma mi sono messa dei paletti.

Per un video porno con me che facevo l’amore con il mio uomo mi avevano proposto anche 50 mila euro. Ma io queste cose le disprezzo e non le farò mai”.

Nella stessa puntata inoltre la Mosetti tornerà sul gossip che l’ha vista protagonista con Niccolò Bettarini, con il quale si è scambiata un bacio (ma sulla guancia).