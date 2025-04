Nel corso delle varie puntate del Serale di Amici 24 non sono mancate diverse sfide tra Antonia e Nicolò. Tuttavia fino a questo momento a vincere ogni gara è stata proprio la cantante. Alcune scelte dei giudici dunque hanno dato il via a una lunga polemica sui social.

Il pubblico di Amici 24 dà il via a una nuova polemica

Ci avviamo ormai verso la finale di Amici 24 e tra poco più di tre settimane verrà finalmente eletto il vincitore di questa edizione. Il pubblico intanto continua a fare il tifo per i propri allievi preferiti e in rete non mancano le scommesse sul possibile primo classificato. Tra i favoriti alla vittoria del circuito canto ci sono certamente Antonia e Nicolò, che in questi mesi hanno saputo conquistare i telespettatori. Ciò nonostante in queste ore è scoppiata una polemica che coinvolge proprio i due allievi della scuola.

Chi ha seguito le prime cinque puntate del Serale sa bene che in queste settimane, durante le varie sfide a squadre, a scontrarsi tra loro sono stati proprio Antonia e Nicolò. Entrambi i cantanti hanno stupito con le loro doti, regalando al pubblico performance indimenticabili. Tuttavia, per volere dei giudici, a vincere ogni singola sfida è stata sempre Antonia, mentre Nicolò, tutte le volte che si è battuto contro la Nocca, non ha mai portato il punto a casa.

Pur rispettando le scelte di Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e di Amadeus, in rete è scoppiata la polemica, che ha dato il via al dibattito. Numerosi fan di Amici 24 infatti si stanno convincendo sempre più che sarà Antonia a vincere il circuito canto. C’è dunque chi sta parlando di presunte “dinamiche scritte”, che stanno stufando i telespettatori. Per molti infatti in certe occasioni a vincere le sfide sarebbe dovuto essere Nicolò, che ha dato prova in questi mesi di grande versatilità.

Di certo l’allievo di Anna Pettinelli ha avuto anche un percorso di grande crescita artistica e ha dimostrato più volte di essere un vero fuoriclasse. Ciò nonostante il cantante non ha mai portato il punto a casa quando si è scontrato con la Nocca e l’accaduto ha scatenato l’ira di alcuni fan.

LEGGI ANCHE: The Couple, interrotta la diretta da più di 24 ore

Nulla togliere, naturalmente, ad Antonia, che allo stesso modo è una delle protagoniste di questa edizione del talent show. L’allieva di Rudy Zerbi ha infatti tutte le carte in regola per diventare una vera pop star e di certo anche per le prossime puntate ci regalerà grandi emozioni.