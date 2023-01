NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Gennaio 2023

GF Vip 7

I sospetti su Antonino Spinalbese

Dopo due settimane di assenza, poche ore fa Antonino Spinalbese è tornato nella casa del Grande Fratello Vip 7. Il Vippone ha così avuto modo di ritrovare e riabbracciare tutti i suoi compagni d’avventura, riprendendo il suo percorso. L’hairstylist ha poi affermato: “Sono sollevato a vedervi qui. Ho fatto tipo 8/9 giorni di quarantena. Ma tutto dal 31 è stato. I valori sono rientrati, il pancreas sì, ma se n’è aggiunta un’altra. Mangiare? No, non posso mangiare nulla. Sì, sono dimagrito… è normale. Poi mi daranno la bilancia. Io non so cosa è successo comunque, ho visto solo le cose in puntata e basta. Una cosa che mi ha detto il medico è che non dovete stressarmi, niente litigi”.

Il web nel mentre sta già prestando attenzione a tutto quello che Antonino sta raccontando, e nelle ultime ore il Vippone è già finito al centro dell’attenzione mediatica. Secondo i più infatti l’ex di Belen, nel periodo di lontananza dalla casa, potrebbe avere avuto contatti con Ginevra Lamborghini. Ma perché il web è certo di ciò? Andiamo a scoprirlo.

Tutto è iniziato quando Daniele Dal Moro ha chiesto ad Antonino Spinalbese: “Ci sei riuscito?”. Inizialmente l’hairstylist è rimasto spiazzato dalla domanda dell’ex tronista di Uomini e Donne, non avendo capito a cosa si stesse riferendo. Pochi secondi dopo però Antonino ha replicato affermando: “Ah si, ovvio”. A quel punto i più si sono convinti che Spinalbese abbia avuto modo di avere contatti con Ginevra Lamborghini, con la quale ha ancora dei conti in sospeso. Altri però ipotizzano che il Vippone si riferisse a sua figlia Luna Marì, che potrebbe aver visto nel periodo di ricovero.

Al momento dunque non è chiaro a cosa alludesse Antonino, ma di certo i fan dei Gintonic non smettono di supportare e sostenere questa coppia. Ma cosa accadrà tra Spinalbese e la Lamborghini quando il Grande Fratello Vip 7 sarà terminato? Non resta che attendere per scoprirlo.