Vincenzo Chianese | 1 Febbraio 2023

GF Vip 7

La reazione di Antonino Spinalbese

Giornata importante questa per Antonino Spinalbese. Oggi infatti il Vippone del Grande Fratello Vip 7 festeggia il suo 28esimo compleanno, e per l’occasione in casa non è mancata una bellissima sorpresa da parte dei concorrenti. Il gruppo infatti ha atteso la mezzanotte per festeggiare l’ex di Belen Rodriguez, che è stato così circondato dall’affetto di tutti i suoi amici. Gli unici a rimanere in disparte sono stati Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli, che hanno preferito non fare gli auguri di buon compleanno ad Antonino, dati i loro trascorsi. Ad avvicinarsi a Spinalbese è stato invece Luca Onestini, che sebbene abbia discusso spesso con l’hairstylist, ha deciso comunque di fargli gli auguri. Ciò nonostante Antonino non ha apprezzato il gesto, e ha prontamente fermato l’ex tronista di Uomini e Donne, ammettendo che avrebbe preferito non riceverli.

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti è accaduto dell’altro che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. I Vipponi hanno infatti scritto dei biglietti di auguri per Spinalbese, che così li ha letti uno a uno. Quando però è stata la volta del messaggio di Nikita Pelizon in molti non hanno potuto fare a meno di notare la reazione dell’ex di Belen.

Antonino Spinalbese infatti sembrerebbe non aver apprezzato il biglietto di auguri della modella. A confermalo è stata anche la reazione di Edoardo Tavassi, che a quel punto è scoppiato in una fragorosa risata.

Antonino reagisce così agli auguri di Nikita. Come fa e fa sbaglia. Tavassi poi il solito c0glione ridicolo che ride. Che ridi? Non è quella che “volemose bene, gli unicorni, la pace”? E allora è coerente con se stessa, no? #gfvip #nikiters pic.twitter.com/NNHz8bjb6K — intollerabile (@evitami_) January 31, 2023

Sul web nel mentre in molti stanno criticando il comportamento di Antonino, che dapprima ha respinto gli auguri di Luca Onestini, e in seguito non ha apprezzato il messaggio di Nikita Pelizon. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime settimane durante il percorso di Spinalbese? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel frattempo continuate a seguirci per rimanere sempre al passo con tutte le news sul Grande Fratello Vip 7.