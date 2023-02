NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Febbraio 2023

Il primo provino di Pierpaolo Pretelli

Sono passati alcuni anni da quando il grande pubblico ha fatto la conoscenza di Pierpaolo Pretelli. Come sappiamo il modello ha debuttato nel mondo dello spettacolo dopo aver ottenuto il ruolo di Velino a Striscia La Notizia, e proprio in quell’occasione ha conquistato il cuore dei telespettatori. La grande notorietà è però arrivata con la partecipazione al Grande Fratello Vip 5, dove in breve è diventato uno dei Vipponi più amati di quell’edizione, al punto da classificarsi al secondo posto. Da quel momento per Pierpaolo si sono aperte le porte del successo e nel corso degli ultimi mesi numerosi sono stati i progetti ai quali ha preso parte. Attualmente come sappiamo Pretelli è alla conduzione del GF Vip Party, al fianco di Soleil Sorge, e commenta tutto quello che è accade all’interno della casa più spiata d’Italia.

In queste ore intanto sui social sta girando un vecchio video del fidanzato di Giulia Salemi, che sta emozionando i fan. Nel filmato infatti vediamo il primo provino di Pierpaolo a Striscia La Notizia, prima di ottenere il ruolo di Velino. Questa la clip in questione:

Nel mentre pochissime settimane fa Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, in occasione del loro secondo anniversario di fidanzamento, sono stati ospiti a Verissimo e nel corso della chiacchierata non sono mancate le emozioni. Proprio l’ex Vippone ha infatti fatto una meravigliosa dichiarazione alla sua compagna, parlando anche di un eventuale matrimonio. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Per me Giulia è casa, è il mio rifugio, mi protegge, è la mia complice, amica, amante, è il mo tutto. Non mi è mai passato per la mente il matrimonio. Con Giulia mi è scattata. Io ho pensato di sposarla. Questo è il rapporto più sano che ho avuto. Non voglio farla scappare. Più prima che poi arriverà la proposta“.