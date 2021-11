Incidente o atto vandalico? Il compagno di Belen posta una foto della sua auto distrutta

1 Auto distrutta per Antonino Spinalbese

Brutto evento per Antonino Spinalbese, il compagno di Belen Rodriguez. Il parrucchiere ha messo delle storie sul suo profilo Instagram in cui ha mostrato la sua macchina in bruttissime condizioni. E poi ha mostrato anche il suo braccio per il prelievo del sangue, quindi sembra in ospedale.

Incidente o atto vandalico? Non è molto chiaro. Queste sono le condizioni dell’auto. Come vediamo il vetro del parabrezza anteriore è completamente distrutto.

Nella storia successiva, invece, vediamo il suo braccio dopo un’analisi del sangue, che si fa per prassi in ospedale quando si viene ricoverati o si finisce al pronto soccorso.

Questo fa pensare che quindi Antonino Spinalbese possa aver avuto un incidente. Se fosse stato un atto vandalico, sarebbe anche un’aggressione diretta nei suoi confronti. In attesa di avere altre informazioni, auguriamo ad Antonio una pronta guarigione e che non gli sia successo nulla di grave.

Intanto con Belen Rodriguez la relazione è ancora poco chiara…