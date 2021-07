1 Parla l’ex di Antonino Spinalbese

È trascorso un anno da quando Antonino Spinalbese ha iniziato una relazione con Belen Rodriguez, che fin dal primo momento ha fatto discutere il web e non solo. Come è ormai ben noto solo qualche ora fa la coppia ha dato alla luce una figlia, Luna Marì, e tanta è la felicità dei due genitori, che sui social hanno già mostrato qualche scatto della piccola. Nel mentre non sono mancate le reazioni di Stefano De Martino e di Fabrizio Corona, ex della showgirl argentina, alla nascita della bambina, e così l’attenzione si è spostata anche su Chiara Maria Mannarino, ex fidanzata di Antonino. Come sappiamo quest’ultima solo qualche settimana fa aveva concesso un’intervista al settimanale DiPiù, durante la quale aveva parlato della sua storia con Spinalbese, affermando:

“Ho sempre apprezzato la sua forza d’animo, il senso di protezione che riesce a infondere alle persone. Devo ammettere che ero felice con lui, per quattro anni è andato tutto bene, finché poi qualcosa si è rotto”.

Adesso così raggiunta da FanPage, Chiara Maria Mannarino ha anche commentato la nascita di Luna Marì, prima figlia del suo ex fidanzato Antonino Spinalbese. Ecco cosa ha dichiarato in merito:

“Antonino è una persona molto dolce e protettiva. Sono sicura che sarà un bravo papà”.

Chiara Maria Mannarino nel mentre sempre nel corso dell’intervista per il settimanale DiPiù aveva svelato un retroscena inedito su Belen Rodriguez, ammettendo di aver ricevuto una chiamata da parte dell’attuale compagna di Antonino Spinalbese. Andiamo a rivedere cosa sarebbe accaduto e le parole di Chiara Maria a riguardo.