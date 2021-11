Ancora crisi tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez?

Antonino Spinalbese – nel pallino insieme a Belen Rodriguez

Il settimanale Chi nelle scorse settimane aveva tranquillizzato i fan di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese informando del superamento della crisi, che tanto aveva fatto discutere i giornali di gossip. Ma i rumor sui due (che in estate sono diventati genitori) non si placano, specie dopo gli ultimi avvenimenti ‘social’.

Nei giorni scorsi la showgirl argentina aveva insinuato il dubbio postando una foto con dedica a suo fratello. Un utente curioso non ha potuto fare a meno di lanciare una provocazione a Belen Rodriguez: “Chi sarà il prossimo?“. Frase che non è piaciuta alla conduttrice, la quale ha replicato piccata: “Probabilmente sono cavoli miei“. Una frase che potrebbe avere più significati, ma che ha insinuato dei dubbi su una possibile nuova crisi con Antonino Spinalbese. Probabilmente Belen voleva mettere a tacere la persona in questione invitandola a farsi i fatti propri. Ma non è finita qui, perché ora è un pensiero scritto da Antonino a provocare la reazione del popolo della rete.

Antonino Spinalbese ha condiviso una foto su Instagram lasciando intendere di aver trascorso del tempo da solo. Proprio nel post in questione qualcuno gli ha scritto: “Poveri figli. Ma perché non ci pensate prima di metterli al mondo? Io vi metterei in galera”. Questo il duro commento di una persona su Instagram. Esternazione che non è per nulla sfuggita a Spinalbese. L’hair stylist ha ribattuto con un secco: “Lo penso anche io!”.

Che cosa avrà voluto dire Antonino Spinalbese?

Il commento di Antonino Spinalbese su Instagram

La frase di Antonino Spinalbese non è chiara per adesso. Non ci è dato saperlo, ma tra i fan dell’hairstylist e della conduttrice sembra essersi seminato il panico e preoccupazione. Magari Antonino si è sentito semplicemente di condividere questo pensiero e non voleva necessariamente riferirsi a qualcosa in particolare che lo tocca da vicino. Al momento nessuno dei due si è espresso a riguardo, ma non si parla d’altro!

